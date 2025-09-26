Pratapgarh Court News : हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, बहन की ससुराल में हुआ था जानलेवा हमला

प्रतापगढ़ में जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में दो सगे भाइयोंमोहम्मद शकील और मोहम्मद नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला 10 अगस्त 2023 को हुए एक जानलेवा हमले से संबंधित है जिसमें शरीफ नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में जज ने मोहम्मद शकील व मोहम्मद नईम पुत्र अब्दुल मोहीद चमरूपुर पठान जेठवारा को दंडित किया।

कोर्ट ने प्रत्येक को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। इस केस में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा तथा एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। गांव के मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी अवरून निशा ने केस दर्ज कराया था।