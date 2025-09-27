ट्रेन से 220वीं बार अंग्रेजी शराब लेकर बिहार जा रहा तस्कर गिरफ्तार, प्रयागराज जंक्शन पर RPF ने तीन अन्य को भी पकड़ा
प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। वे बिहार में शराब बेचने के लिए जा रहे थे। उनके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आपरेशन सतर्क के दौरान हुई इस कार्रवाई में तस्कर स्टेशन के पास की दुकानों से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। बरामद शराब की कीमत लगभग 70 हजार रुपये बताई जाती है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिहार में शराब बंदी होने के चलते उत्तर प्रदेश से ले जाने के लिए भारी संख्या में तस्कर सक्रिय हैं। बिहार के पटना शहर का निवासी दीपक कुमार 220वीं बार अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा था कि दबोच लिया गया। उसके अलावा तीन अन्य तस्करों को भी आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज जंक्शन पर हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है।
आरपीएफ ने आपरेशन सतर्क के तह शनिवार को प्रयागराज जंक्शन पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दीपक कुमार (पटना, बिहार) को गिरफ्तार कर उसके पास से सिग्नेचर ब्रांड अंग्रेजी शराब की 22 बोतल, आफ्टर डार्क के 22 टेट्रा पैक बरामद किया। वह माह में चार से पांच शराब की खेप ले जाता था। हर खेप में 10 से 12 हजार रुपये की कमाई करता था। वह कभी प्रयागराज से तो कभी मीरजापुर और किसी बार वाराणसी से शराब ले जाता था।
इसी तरह आरपीएफ ने नीतीश कुमार (जिला वैशाली, बिहार) को पकड़ा तो उसके पास से रायल स्टेग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 24 बोतल बरामद किया। इसी तरह बिट्टू (जिला पटना, बिहार) को पकड़ कर उसके पास से रायल स्टेग की 22 बोतल बरामद किया।
रेलवे पुलिस ने अर्जुन कुमार (जिला पटना, बिहार) को गिरफ्तार कर रायल स्टेग की 13 बोतल. ब्लेंडर्स प्राइड की चार बोतल व आफिसर च्वाइस के 36 टेट्रा पैक बरामद किया। इन सभी तस्करों अलग-अलग प्लेटफार्म पर पकड़ा गया। ये तीनों तस्कर पिछले छह-सात माह से इस अवैध कारोबार से जुड़े थे।
आरपीएफ पोस्ट कमांडर अमित कुमार मीणा एवं जीआरपी इंस्पेक्टर अकलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ एवं जीआरपी की कार्रवाई में पकड़े गए तस्कर स्टेशन के पास की दुकानों से शराब खरीदकर बैग में रखकर बिहार ले जा रहे थे, जहां वे महंगे दामों पर शराब बेचते थे। ये तस्कर पहले भी कई बार शराब तस्करी कर बिहार ले गए थे। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 70 हजार रुपये बताई गई है।
