प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, दुर्गा पूजा देखने गई बच्ची की करंट से मौत, पूजा कमेटी के खिलाफ केस, आप भी यह सावधानी जरूर बरतें
प्रयागराज के कटघर मुहल्ले में दुर्गा पूजा देखने गई 11 वर्षीय शिवानी की करंट लगने से मौत हो गई। माता-पिता की लापरवाही से बच्ची बिना बताए पंडाल चली गई थी। पुलिस ने दुर्गा पूजा कमेटी के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पंडालों में सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माता-पिता की छोटी सी लापरवाही उनकी बच्ची के लिए भारी पड़ गई। घर से अकेले निकलकर दुर्गा पूजा देखने गई 11 वर्षीय शिवानी उर्फ लाडो करंट की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौत हो गई तो परिवार में मातम छा गया।
उधर, घटना से दुर्गा पूजा पंडाल में मौजूद लोगों खलबली मच गई। घटना से नाराज परिवार आधी रात थाने पहुंच गया। कमेटी के पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष मुट्ठीगंज अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है।
मुट्ठीगंज निवासी मजदूर की बेटी थी शिवानी
मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के काशीराज नगर मुहल्ले में रहने वाला धर्म निषाद मजदूरी करता है। परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। बताया जाता है कि बेटी शिवानी सोमवार रात बिना घर में किसी को बताए ही मुहल्ले में लगे दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंच गई। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गई। यह देख वहां मौजूद लोग हतप्रभ रहे गए। किसी तरह बच्ची को अलग किया।
अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने मृत बताया
मुहल्ले की लड़की होने के कारण उसकी पहचान हो गई। खबर पाते ही पुलिस भी पहुंची और फिर परिवार वालों के साथ उसे लेकर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल गई। वहां डाक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया, इससे परिवार में मातम छा गया।
बच्ची के पिता ने सुरक्षा में लापरवाही का लगाया आरोप
शिवानी उर्फ लाडो करंट की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में दुर्गा पूजा कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बच्ची के पिता धर्म निषाद ने कमेटी पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इसके आधार पर मुट्ठीगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। उधर, बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिवार वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए हैं।
क्या कहते हैं मुट्ठीगंज थानाध्यक्ष
थानाध्यक्ष मुट्ठीगंज अरुण कुमार सिंह ने बताया कि करंट की चपेट में आने से लड़की की मौत हुई थी। करंट बिजली के खंभे में उतरा था या फिर कहीं और, इसकी जांच की जा रही है।
पूजा पंडाल में यह सावधानी अवश्य बरतें
-पूजा पंडाल में खुले तार न रखें।
-तारों को पंडाल में लगे लोहे के एंगल से दूर रखें।
-तार कहीं से काटा न हो, इसे जरूर देख लें।
-पूजा पंडालों में करंट से बचाव के संबंध में स्लोगन लगे सूचनापट लगाएं।
-बीच-बीच में लोहे के एंगल से दूर रहें, इसका अनाउंस करते रहें।
करंट उतरने पर इस नंबर पर करें फोन
-05322404030
-9450963774
