Prayagraj Weather News : घने बादल कर रहे बारिश, दशहरा के दिन हो सकती है वर्षा, क्या कहता है मौसम विभाग?

Prayagraj Weather News प्रयागराज में मौसम ने अचानक करवट बदली जहां कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने आगामी सात दिनों के मौसम का पूर्वानुमान बताया। एक और दो अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। दो अक्टूबर को दशहरा है इस दिन भी बारिश की संभावना है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather News मंगलवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह आठ बजे तक तेज धूप खिली थी पर अचानक आसमान पर बादलों ने डेरा जमा लिया। यमुनापार के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो शहर के चौक, जानसेनगंज और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में तेज बारिश हुई। हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रहेगा।

इस बार औसत से अधिक हुई वर्षा मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसूनी बारिश औसत से काफी अधिक रही है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 1400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि 900 मिलीमीटर के औसत से करीब 500 मिलीमीटर ज्यादा है।

कैसा रहेगा अगले 7 दिनों तक मौसम Prayagraj Weather News आने वाले सात दिनों का मौसम पूर्वानुमान मौसम विभाग के मुताबिक एक और दो अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तीन अक्टूबर को आंशिक बादल रहेंगे, जबकि चार और पांच अक्टूबर को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।