प्रयागराज के SRN अस्पताल का मानसिक रोग विभाग, एक वर्ष में 10 Mental Patients को स्वस्थ कर पहुंचाया घर
प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल का मानसिक रोग विभाग बेघर मानसिक रोगियों के पुनर्वास का केंद्र बन रहा है। एक वर्ष में 11 रोगियों का उपचार किया गया, जिनमें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ऐसे मानसिक रोगी जो बेघर हो चुके हैं, सड़क पर गुजर बसर कर रहे हैं और परिवार ने बोझ समझ कर उन्हें भुला दिया है ऐसे लोगों के लिए स्वरूपरानी नेहरू (SRN) चिकित्सालय का मानसिक रोग विभाग पुनर्वास का बड़ा केंद्र बन रहा है। एक वर्ष में ऐसे 11 रोगियों को स्वस्थ करके 10 लोगों को उनके घरवालों से मिलाया जा चुका है। मऊ, जौनपुर, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर, चित्रकूट, कैमूर, गया, कवर्धा (छत्तीसगढ़) में घर के लोग मिले जिनके पास रोगियों को पहुंचाया गया। एक रोगी को आश्रम गृह में रखकर उपचार किया जा रहा है।
नवंबर 2024 में अभियान शुरू हुआ था
मोतीलाल नेहरू मेडिकल की पूर्व प्राचार्य डाॅ. वत्सला मिश्रा और मानसिक रोग विभागाध्यक्ष डाॅ. वीके सिंह के संयुक्त प्रयास से नवंबर 2024 में यह अभियान शुरू किया गया था। इस अनूठी पहल में सहयोगी बने श्रद्धा रीहैबिटेशन फाउंडेशन एसआरएफ के डाॅ. भारत वातवानी, जो मुंबई के विख्यात मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हें हजारों मानसिक राेगियों को पुनर्वासित करने के लिए वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है।
संगठन की टीम संग डॉक्टरों की टीम कर रही काम
डाॅ. भारत वातवानी के संगठन के द्वारा 12 हजार मानसिक रोगियों को पुनर्वास दिलाया गया जो भारत और पड़ोसी देशों के रहने वाले थे। इसी संगठन की टीम के साथ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के मानसिक रोग विभाग के डाॅक्टर काम कर रहे हैं। यह टीम ऐसे मरीजों को ढूंढती है, जिन्हें घरवालों ने छोड़ दिया है। सड़क पर छोड़ दिया गया है। एक वर्ष में ऐसे 11 रोगियों का उपचार कर उनमें 10 लोगों को परिवार में वापस भेजा गया है।
इन डाॅक्टरों व पुलिस अधिकारियों का मिल रहा सहयोग
डाॅ. वीके सिंह ने बताया है कि अपर पुलिस महानिदेशक डाॅ. संजीव गुप्ता ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य डाॅ. वीके पांडेय, एसआरएन अस्पताल की प्रमुख चिकित्साधीक्षक डाॅ. नीलम सिंह और पुलिस अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है।
