Magh Mela 2026 : 50 दिनों तक नान स्टाप ट्रेनें प्रयाग जंक्शन, झूंसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में भीड़ अनियंत्रित न हो, आने-जाने में ट्रेनों की कमी न हो, स्टेशन पर भीड़ न्यूनतम जुटे इसके लिए रेलवे पहली बार नान स्टाप ट्रेनों को माघ मेला के दौरान प्रयाग में ठहराव देने जा रहा है। प्रथम चरण में 46 ट्रेनों की समय सारिणी एनआर के लखनऊ मंडल व एनईआर के वाराणसी मंडल ने जारी कर दी है।

Magh Mela 2026 लखनऊ मंडल द्वारा प्रयाग स्टेशन पर एक जनवरी से 20 फरवरी तक जिन ट्रेनों को ठहराव दिया जाएगा उनमें- इंदौर-वाराणसी सपुरफास्ट एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गंगा कावेरी, गोदान, कामायनी, अंत्योदय, श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, पूर्व एक्सप्रेस, मनवर संगम एक्सप्रेस, ओखा-बनारस एक्सप्रेस, यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस आदि शामिल हैं।

Magh Mela 2026 लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि सभी ट्रेनों को दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर पूर्वोत्तर रेलवे ने भी रामबाग व झूंसी स्टेशनों पर माघ मेले के दौरान नान स्टाप ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव सुनिश्चित किया है और इसकी समय सारिणी भी जारी कर दी है।

Magh Mela 2026 रामबाग और झूंसी में जिन ट्रेनों का ठहराव दिया गया है उनमें 22581-22582 बलिया-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 11061-11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 14005-14006 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस, 22428 आनंद विहार टर्मिनस-बलिया एक्सप्रेस, 12561-12562 जयनगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा 11033-11034 दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस, 15267-15268 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 15559-15560 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस को भी ठहराव दिया गया है। जबकि चौरी-चौरा एक्सप्रेस, 20961-20962 बनारस-उधना एक्सप्रेस, 12945-12946 बनारस-वेरावल एक्सप्रेस, 11037-11038 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस शामिल है। वहीं, रामबाग से चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को झूंसी में भी रोका जाएगा। इसके अलावा एनसीआर ने प्रयागराज जंक्शन पर रुकने वाली लगभग 20 ट्रेनों को अपने सेटेलाइट स्टेशन छिवकी और सूबेदारगंज से चलाने का निर्णय लिया है और दो जनवरी से प्रयागराज एक्सप्रेस, लालगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का संचालन जंक्शन से बंद हो जाएगा।