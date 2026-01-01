Magh Mela 2026 से पहले प्रयागराज जंक्शन पर बड़ा बदलाव, यात्रियों का प्रवेश मार्ग बदला, कई ट्रेनों का ठहराव परिवर्तित
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने दो जनवरी से कई बड़े बदलाव किए हैं। एक रास्ते से प्रवेश,दूसरे से निकास की व्यवस्था लागू कर दी गई है। दो जनवरी से सिविल लाइंस की ओर से यात्रियों को प्रवेश बंद कर दिया गया है, अब केवल सिटी साइड यानी लीडर रोड की ओर से ही जंक्शन पर प्रवेश दिया जाएगा। यही व्यवस्था सूबेदारगंज, छिवकी व नैनी में लागू कर दी गई है।
10 ट्रेनें छिवकी व 10 का सूबेदारगंज में ठहराव
वहीं, प्रयागराज एक्सप्रेस, लालगढ़ एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनों के ठहराव का क्रम अब प्रयागराज जंक्शन के स्थान पर सूबेदारगंज अथवा छिवकी में कर दिया गया है। 10 ट्रेनों का ठहराव छिवकी व 10 ट्रेनों का ठहराव सूबेदारगंज में कर दिया गया है। जबकि छिवकी रेलवे स्टेशन पर 47 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए हैं। माघ मेला 2026 के दौरान 10 ट्रेनों का संचालन छिवकी से भी होगा। इसमें 20934 दानापुर-उधना एक्सप्रेस, 22670-69 पटना-एर्णाकुलम एक्सप्रेस, 07652-51 छपरा-जालना स्पेशल, 22131-32 पुणे-बनारस एक्सप्रेस व 18609-10 रांची-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस शामिल है।
ये ट्रेनें भी प्रयागराज जंक्शन नहीं, छिवकी से चलेंगी
इसके अलावा 19421-22 अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस, 12791-92 सिकंदराबाद-दानापुर एक्सप्रेस, 01025 दादर-बलिया स्पेशल, 01028 गोरखपुर-दादर स्पेशल, 22535-36 रामेश्वरम-बनारस एक्सप्रेस भी अब छिवकी से चलेगी। अभी तक यह ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन से चलती थीं।
प्रयागराज जंक्शन से यात्रा करने वालों को जरूरी खबर
प्रयागराज जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और लालगढ़ एक्सप्रेस समेत 10 जोड़ी ट्रेनें माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन से नहीं चलेगी। इन ट्रेनों का संचालन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से होगा। दो जनवरी से प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर और लालगढ़ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए यात्रियों को सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन ही जाना होगा। हमसफर, प्रयागराज और लालगढ़ का टर्मिनल बदला गया है, यह तीनों ट्रेनें अब प्रयागराज जंक्शन से ही चलेंगी और वहीं पर वापसी में रुकेंगी।
सूबेदारगंज में ये ट्रेनें रुकेंगी
इसके अलावा सूबेदारगंज में जो ट्रेनें रुकेंगी उनमें डाउन साइड में 12506 आनंद विहार टर्मिनल-कमख्या, नार्थईस्ट एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक अपराह्न 3.55 बजे आएगी और 4.05 बजे रवाना होगी। 12324 बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस तीन जनवरी से 15 फरवरी तक शाम 4.15 बजे आएगी और 4.20 बजे जाएगी। 12488 आनंद विहार, टर्मिनल-जोगबानी एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक शाम 4.55 बजे आएगी और पांच बजे रवाना होगी। 12424 नई दिल्ली-दरभंगा राजधानी एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक रात 10.58 बजे आएगी और 11 बजे रवाना होगी। 12306 और 12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक रात 11.31 बजे आएगी और 11.33 बजे रवाना होगी। 12310 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर, राजधानी एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक रात 11.51 बजे आएगी और 11.53 बजे रवाना होगी।
ट्रेनों के आगमन और रवानगी का समय
सूबेदारगंज में अप साइड में 12309 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस एक जनवरी से 16 फरवरी तक रात सवा 12 बजे आएगी और 12.17 पर जाएगी। 12301 व 12305 हावड़ा-नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस भोर में एक जनवरी से 16 फरवरी तक 02:48 बजे आएगी और 02:50 पर रवाना हो जाएगी। 12423 दरभंगा-नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस31 दिसंबर से 15 फरवरी तक रात में 02:58 बजे आएगी और तीन बजे जाएगी। 12323 हावड़ा-बाड़मेर, एक्सप्रेस दो जनवरी से 13 फरवरी तक भोर में 06:50 बजे पहुंचेगी और 06:55 बजे रवाना होगी। 12487 जोगबानी-आनंद विहार टर्मिनल, एक्सप्रेस एक जनवरी से 16 फरवरी तक सुबह 11:45 बजे आएगी और 11:50 बजे रवाना हो जाएगी। 12505 कमख्या-आनंद विहार टर्मिनल, नार्थईस्ट एक्सप्रेस एक जनवरी से 16 फरवरी तक दोपहर 12:30 बजे आएगी 12:35 बजे रवाना होगी।
जंक्शन की जगह ये ट्रेनें अब सूबेदारगंज से चलेंगी
- 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक रात 22:15 बजे एक नंबर प्लेटफार्म से चलेगी।
- 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस दो जनवरी से 16 फरवरी तक सुबह 06:55 बजे प्लेटफार्म नंबर चार पर आएगी।
- 12403 प्रयागराज जं.-लालगढ़ एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक रात 11:15 बजे प्लेटफार्म नंबर दो से चलेगी।
- 20403 प्रयागराज जं.-लालगढ़ एक्सप्रेस दो जनवरी से 17 फरवरी तक रात 11:15 बजे प्लेटफार्म नंबर दो से चलेगी।
- 12404 लालगढ़- प्रयागराज ज. एक्सप्रेस दो जनवरी से 16 फरवरी तक भोर में 04:40 बजे प्लेटफार्म नंबर एक पर आएगी।
- 20404 लालगढ़- प्रयागराज ज. एक्सप्रेस दो जनवरी से 16 फरवरी तक भोर में 04:40 बजे प्लेटफार्म नंबर एक पर आएगी।
- 22438 आनंद विहार टर्मिनल-प्रयागराज ज., हमसफर एक्सप्रेस 13 जनवरी से 24 फरवरी तक सुबह 06:15 बजे प्लेटफार्म नंबर दो पर आएगी।
- 12276 नई दिल्ली-प्रयागराज ज., हमसफर एक्सप्रेस 13 जनवरी से 24 फरवरी तक सुबह 06:15 बजे प्लेटफार्म नंबर दो पर आएगी।
- 12275 प्रयागराज जं.-नई दिल्ली, हमसफर एक्सप्रेस 13 से 25 जनवरी से रात 12:30 बजे प्लेटफार्म नंबर एक से चलेगी
- 22437 प्रयागराज जं.- आनंद विहार टर्मिनल, हमसफर एक्सप्रेस 13 से 25 जनवरी से रात 12:30 बजे प्लेटफार्म नंबर एक से चलेगी।
