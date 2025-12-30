Language
    प्रयागराज माघ मेला 2026 के लिए वाराणसी से चलेंगी छह जोड़ी विशेष ट्रेनें, जानें पूरा शेड्यूल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे प्रयागराज में 2026 के माघ मेले के लिए वाराणसी के रास्ते छह जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें 30 जनवरी से 16 फरवरी तक विभिन्न तिथ ...और पढ़ें

    रेलवे ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी: प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने विशेष तैयारियाँ की हैं। मेला अवधि में वाराणसी के मार्ग से छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

    जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, गाड़ी संख्या 05117/18 छपरा - झूंसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 30 जनवरी से 31 जनवरी और 1, 2, 13, 14, 15, 16 फरवरी को छपरा जंक्शन से शाम 7:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन वाराणसी सिटी स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और बनारस स्टेशन पर भी रुकेगी।

    दूसरी ओर, गाड़ी संख्या 05121/22 बढ़नी - झूंसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी 30 जनवरी से 31 जनवरी और 1, 2, 13, 14, 15, 16 फरवरी तक चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव सारनाथ, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और बनारस स्टेशन पर होगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 05119/20 आजमगढ़ - झूंसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी 30 जनवरी से 31 जनवरी और 1, 2, 13, 14, 15, 16 फरवरी को चलाई जाएगी।

    गाड़ी संख्या 05123/24 गोरखपुर - प्रयागराज रामबाग स्पेशल ट्रेन 30 जनवरी से 31 जनवरी और 1, 2, 13, 14, 15, 16 फरवरी को गोरखपुर से रात 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन भी सारनाथ, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और बनारस स्टेशन पर ठहराव करेगी। इसके अलावा, गाड़ी संख्या 05113/14 छपरा - प्रयागराज रामबाग स्पेशल ट्रेन 30 जनवरी से 31 जनवरी और 1, 2, 14, 15, 16 फरवरी को छपरा जंक्शन से चलकर प्रयागराज के लिए रवाना होगी।

    अंत में, गाड़ी संख्या 05115/16 छपरा - झूंसी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी 30 जनवरी से 31 जनवरी और 1, 2, 13, 14, 15, 16 फरवरी तक चलेगी। इन विशेष ट्रेनों के संचालन से माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी और उन्हें अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलेगी।

    रेलवे प्रशासन ने इस बार माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को यात्रा में सहूलियत होगी, बल्कि रेलवे को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और समय पर स्टेशन पर पहुँचें।

    माघ मेला के दौरान वाराणसी के रास्ते विशेष ट्रेनों का संचालन श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायता करेगा। रेलवे प्रशासन ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस विशेष सेवा के माध्यम से, रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी है और माघ मेला के सफल आयोजन में योगदान देने का प्रयास किया