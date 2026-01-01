Language
    प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर स्थापित होगा देश का पहला 'लोको रेस्टोरेंट', टेंडर आवंटित, डिजाइन जारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:35 PM (IST)

    प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर देश का पहला लोको रेस्टोरेंट खुलेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। पुराने इंजन को आधुनिक रेस्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर पुराने इंजन से बनेगा शानदार रेस्टोरेंट ऐसा ही नजर आएगा। सौजन्य : रेलवे पीआरओ 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कभी रेल की पटरियों पर दौड़ने वाला ट्रेन का पुराना इंजन अब चमचमाता रेस्टोरेंट बनने के लिए तैयार है, जहां लोगों को गरमा-गरम थाली परोसी जाएगी। रेलवे का यह अनोखा आइडिया अब सच होने जा रहा है। देश के पहले लोको रेस्टोरेंट को प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर खोलने के लिए टेंडर आवंटित कर दिया गया है।

    NCR ने बून एंड जील से किया अनुबंध 

    उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज मंडल ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए बून एंड जील से 10 साल का अनुबंध किया है। यह डील 1.96 करोड़ रुपये की है, जिसमें हर साल करीब 14.6 लाख का लाइसेंस फीस शामिल है। स्टेशन के मुख्य एंट्री गेट के यह रेस्टोरेंट बनेगा, जहां पुराने लोकोमोटिव को रिसाइकल करके माडर्न डिजाइन में तब्दील किया जाएगा। अंदर एसी, शानदार सीटिंग, रेल थीम वाला डेकोर – सब कुछ होगा जो आपको लग्जीरिएस एहसास कराएगा।

    मेन्यू में कौन-कौन डिस होगी

    मेन्यू में उत्तर भारतीय थाली, प्रयागराज के लोकल स्वाद वाली डिशेज, फास्ट फूड से लेकर कुछ वैश्विक व्यंजन तक होंगे। डाइन-इन के अलावा घर बैठे आनलाइन आर्डर करके डिलीवरी भी ले सकेंगे। ये आइडिया सिर्फ स्वादिष्ट भोजन तक नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने का भी है – पुराने लोको को नया जीवन मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और रेलवे की इनकम भी। हावड़ा-दिल्ली मुख्य लाइन पर स्थित छिवकी स्टेशन अब एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा।

    बड़े स्टेशनों पर भी ऐसे लोको रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं 

    इस रेस्टोरेंट की परिकल्पना महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने पीसीसीएम ब्रिजेंद्र कुमार के सहयोग से की थी। जिसे डीआरएम रजनीश अग्रवाल की अगुवाई में सीनियर डीसीएम हरिमोहन ने अब जमीन पर उतारा है। अगर ये हिट हुआ, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े स्टेशनों पर भी ऐसे लोको रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। 

    क्या कहते हैं प्रयागराज मंडल के पीआरओ 

    एनसीआर के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह का कहना है कि लोको रेस्टोरेंट की टेंडर आवंटित कर दिया गया है। जल्द ही छिवकी रेलवे स्टेशन पर लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद यहां ले सकेंगे। इससे रेलवे को राजस्व मिलेगा और लोगों को सुविधा।

