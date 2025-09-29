Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Festival Special Train : दशहरा, दीपावली व छठ पर चलेंगी 100 से ज्यादा स्पेशन ट्रेनें, रेल वन एप पर इनकी जानकारी उपलब्ध रहेगी

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी। प्रयागराज कानपुर और वाराणसी जैसे स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यात्री इन ट्रेनों की जानकारी रेल वन ऐप पर पा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    त्योहारों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है, इससे प्रयागराज के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दशहरा, दीपावली और छठ त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व तट रेलवे, पूर्वी व पश्चिम रेलवे की ओर से 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज समेत कई स्टेशनों पर सुरक्षा बल रहेंगे तैनात

    यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन ऐप पर इन ट्रेनों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज, छिवकी, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और छपरा जैसे स्टेशनों पर वेटिंग एरिया की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

    नियमित ट्रेनों वेडिंग डेढ़ सौ के पार

    दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर और जम्मू, जयपुर, पटना तथा कोलकाता व गुवाहाटी रूट की ट्रेनों में अभी से ही सीट नहीं है। काफी पहले से ही नियमित ट्रेनों के टिकट की बुकिंग हो चुकी है। नियमित प्रमुख ट्रेनों में 150 से 170 वेटिंग तक पहुंच चुकी है। इसके कारण के उपरोक्त रेलवे जोन की ओर से स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष से CM ने पूछा- सदस्य कहां हैं... आवाज आई जय श्रीराम, ‘जय गंगा मइया’ कहकर दिया जवाब

    जल्द ही स्पेशल ट्रेनों की जारी होगी समय सारिणी

    स्पेशल ट्रेनों की जल्द ही समय सारिणी भी जारी कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों के अलावा छोटी दूरी के यात्रियों के लिए सर्कुलर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी के लिए गाड़ियां चलेंगी। इससे लोकल यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

    प्रयागराज से होकर जाने वाली इस ट्रेन का शुरू है संचालन

    कुछ ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है। कामाख्या-रोहतक-कामाख्या वाया छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज जंक्शन होकर संचालित की जा रही है। इस गाड़ी का संचालन कामाख्या से 26 सितंबर से शुरू होकर सात नवंबर तक हर शुक्रवार और रोहतक से 28 सितंबर से नौ नवंबर तक सात फेरों के लिए चलाई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- संगम नगरी को उड़ान सेवा का उपहार, दीपावली तक गाजियाबाद के हिंडन से प्रयागराज व लखनऊ को प्रतिदिन मिलेगी फ्लाइट सुविधा

    मुजफ्फरपुर-चर्लापल्ली नई अमृत भारत गाड़ी छिवकी में रुकेगी

    प्रयागराज : मुजफ्फरपुर-चर्लापल्ली-मुजफ्फरपुर नई अमृत भारत गाड़ी का ठहराव प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर भी होगा। इस ट्रेन का संचालन सोमवार से शुरू होगा। इसमें सामान्य-11, स्लीपर-आठ, पैंट्री कार-एक, एसएलआर/डी के दो कोच होंगे।