Festival Special Train : दशहरा, दीपावली व छठ पर चलेंगी 100 से ज्यादा स्पेशन ट्रेनें, रेल वन एप पर इनकी जानकारी उपलब्ध रहेगी

त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी। प्रयागराज कानपुर और वाराणसी जैसे स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यात्री इन ट्रेनों की जानकारी रेल वन ऐप पर पा सकते हैं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दशहरा, दीपावली और छठ त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व तट रेलवे, पूर्वी व पश्चिम रेलवे की ओर से 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रयागराज समेत कई स्टेशनों पर सुरक्षा बल रहेंगे तैनात यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन ऐप पर इन ट्रेनों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज, छिवकी, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और छपरा जैसे स्टेशनों पर वेटिंग एरिया की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

नियमित ट्रेनों वेडिंग डेढ़ सौ के पार दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर और जम्मू, जयपुर, पटना तथा कोलकाता व गुवाहाटी रूट की ट्रेनों में अभी से ही सीट नहीं है। काफी पहले से ही नियमित ट्रेनों के टिकट की बुकिंग हो चुकी है। नियमित प्रमुख ट्रेनों में 150 से 170 वेटिंग तक पहुंच चुकी है। इसके कारण के उपरोक्त रेलवे जोन की ओर से स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है।