    प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष से CM ने पूछा- सदस्य कहां हैं... आवाज आई जय श्रीराम, ‘जय गंगा मइया’ कहकर दिया जवाब

    By Surya Prakash Tiwari Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 कार्यक्रम में प्रयागराज के पंचायत अध्यक्षों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने जिले में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली जिसमें विद्यालयों का निर्माण और अमृत सरोवरों का विकास शामिल था। यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से सीधा संवाद किया।

    जिला पंचायत प्रयागराज में सीएम की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मौजूद अध्यक्ष डा. वीके सिंह व अन्य। सौजन्य-विभाग

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विकसित यूपी @ 2047 संवाद का रविवार को कार्यक्रम हुआ। इसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लाक प्रमुखों से संवाद कर रहे थे। प्रयागराज के भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल थे।

    मुख्यमंत्री ने जिपं अध्यक्ष से शुरू किया संवाद

    सीएम किससे बात करेंगे, यह तय नहीं था। एकाएक उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह से संवाद शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने पूछा...आपके सदस्य आएं हैं? जिपं अध्यक्ष कुछ बोलतेख् इससे पहले ही सदस्यों ने ‘जय श्रीराम’ बाेल कर अपनी हाजिरी लगा दी। उधर से सीएम ने ‘जय गंगा मइया’ कहकर जवाब दिया।

    जनपद में हुए विकास कार्यों पर की चर्चा

    जिला पंचायत के सेमिनार हाल में यह वीडियो कांफ्रेंसिंग चल रही थी। इसमें अध्यक्ष के साथ एएमए आरती मिश्रा भी शामिल रहीं। सीएम ने अध्यक्ष से जनपद में कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। इस पर अध्यक्ष ने एक-एक कर तमाम विकासपरक कार्य गिना दिए।

    जिला पंचायत की अपनी आय के स्रोत की भी ली जानकारी

    जिपं अध्यक्ष ने मांडा, उरुवा, सिरसा, जसरा के मानपुर और उग्रसेनपुर में बनवाए गए सहायता प्राप्त विद्यालयों के बारे में बताया। बरौत, हंडिया के वासूपुर, हनुमानगंज, शंकरगढ़ के शिवराजपुर और मांडा के वाजपुर में संवारे गए अमृत सरोवर की जानकारी सीएम को दी। जिला पंचायत की अपनी आय के क्या स्रोत हैं, यह सवाल भी सीएम ने अध्यक्ष से किया। इस पर उन्होंने अलग-अलग जगह स्थित जिला पंचायत की दुकानों व आय के दूसरे स्रोत गिना दिए।

    वीडियो कांफ्रेंसिंग में इनकी रही उपस्थिति

    वार्ता के दौरान सीएम ने अध्यक्ष से कहा कि आप पढ़े-लिखे हैं। पढ़े-लिखे लोग जब राजनीति में आते हैं तो बात ही कुछ अलग होती है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अभिषेक, राजेश सिंह पटेल, सुरेंद्र पटेल, आशीष भारतीय, बबिता बिंद, राम अधार बिंद, अशोक केसरवानी और धर्मेंद्र भारती आदि मौजूद रहे।

    मांगों पर नहीं हुई कोई बात

    जिपं अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं था जब मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल हुए हों, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब सीएम ने उनसे सीधे संवाद किया है। इस वीसी में सिर्फ कराए गए विकास कार्यों पर ही चर्चा होनी थी। मांगों पर कोई बात नहीं होनी थी। इसके लिए अलग से ई-मेल भेजने के निर्देश मिले हैं।