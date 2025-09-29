प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष से CM ने पूछा- सदस्य कहां हैं... आवाज आई जय श्रीराम, ‘जय गंगा मइया’ कहकर दिया जवाब

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 कार्यक्रम में प्रयागराज के पंचायत अध्यक्षों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने जिले में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली जिसमें विद्यालयों का निर्माण और अमृत सरोवरों का विकास शामिल था। यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से सीधा संवाद किया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विकसित यूपी @ 2047 संवाद का रविवार को कार्यक्रम हुआ। इसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लाक प्रमुखों से संवाद कर रहे थे। प्रयागराज के भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने जिपं अध्यक्ष से शुरू किया संवाद सीएम किससे बात करेंगे, यह तय नहीं था। एकाएक उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह से संवाद शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने पूछा...आपके सदस्य आएं हैं? जिपं अध्यक्ष कुछ बोलतेख् इससे पहले ही सदस्यों ने ‘जय श्रीराम’ बाेल कर अपनी हाजिरी लगा दी। उधर से सीएम ने ‘जय गंगा मइया’ कहकर जवाब दिया।

जिला पंचायत की अपनी आय के स्रोत की भी ली जानकारी जिपं अध्यक्ष ने मांडा, उरुवा, सिरसा, जसरा के मानपुर और उग्रसेनपुर में बनवाए गए सहायता प्राप्त विद्यालयों के बारे में बताया। बरौत, हंडिया के वासूपुर, हनुमानगंज, शंकरगढ़ के शिवराजपुर और मांडा के वाजपुर में संवारे गए अमृत सरोवर की जानकारी सीएम को दी। जिला पंचायत की अपनी आय के क्या स्रोत हैं, यह सवाल भी सीएम ने अध्यक्ष से किया। इस पर उन्होंने अलग-अलग जगह स्थित जिला पंचायत की दुकानों व आय के दूसरे स्रोत गिना दिए।