Prayagraj News : किसानों के लिए खुशखबरी, रबी फसल के लिए मुफ्त व रियायती बीज का वितरण जल्द, इन किसानों को मिलेगा निश्शुल्क
प्रयागराज में रबी फसल के लिए कृषि विभाग किसानों को निश्शुल्क और सब्सिडी वाले बीज उपलब्ध कराएगा। एफपीओ से जुड़े किसानों को प्रदर्शन के लिए मुफ्त बीज मिलेगा जबकि अन्य किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। गेहूं चना जौ मटर मसूर और सरसों जैसे बीजों का आवंटन किया गया है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बीज गोदामों में पहुंच जाएंगे और फिर वितरण शुरू होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एफपीओ से जुड़कर विशेषज्ञों की देखरेख में प्रदर्शन के लिए फसल तैयार करने वाले किसान फायदे में रहेंगे। कृषि विभाग इन्हें निश्शुल्क बीज उपलब्ध कराएगा, जबकि अन्य सामान्य किसानों को बीज में सब्सिडी दी जाएगी। शासन से बीज आवंटन हो गया है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में यह गोदाम तक पहुंच जाएंगे।
कृषि विभाग दो तरह से करता है बीज वितरण
कृषि विभाग की ओर से दो तरह से बीज का वितरण कराया जाता है। विभाग के एफपीओ से जुड़े उन किसानों को निशुल्क बीज मिलता है, जो प्रदर्शन के लिए खेती करते हैं। वहीं सामान्य किसानों को बीज के दाम में सब्सिडी मिलती है।
इस बार गेहूं का 20 हजार कुंतल बीज बांटा जाएगा
जिला कृषि अधिकारी केके सिंह ने बताया कि इस बार गेहूं का 20 हजार कुंतल बीज बांटा जाएगा। इसमें से 17,189 कुंतल बीज सामान्य किसानों को व 2,811 क्विंटल बीज प्रदर्शन वाले किसानों को दिया जाएगा। इसी तरह चना का 376 कुंतल बीज सामान्य व 463.40 कुंतल बीज प्रदर्शन वाले किसानों को मिलेगा।
जौ का बीज इन किसानों को दिया जाएगा
जौ का 25 कुंतल बीज सामान्य, 56 कुंतल बीज प्रदर्शन वाले किसानों को मिलेगा। मटर का 65 कुंतल बीज सामान्य, 300 कुंतल बीज प्रदर्शन, मसूर का 29 कुंतल बीज सामान्य, 68 कुंतल बीज प्रदर्शन, सरसों का 55 कुंतल बीज सामान्य व 14.2 कुंतल बीज प्रदर्शन वाले किसानों के लिए आवंटित हुआ है।
ब्लाकों से बीज किसानों को दिया जाएगा
इसी प्रकार तोरिया का चार कुंतल और असली का छह कुंतल बीज सिर्फ सामान्य किसानों को दिया जाएगा। अभी बीज की दरों की घोषणा नहीं हुईं हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बीज का उठान लखनऊ के गोदाम से होगा। इसके बाद ब्लाकों से वितरण किया जाएगा।
