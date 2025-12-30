Language
    Prayagraj Suicide Case : किस अस्पताल में भर्ती था विपिन, कैसे हुई मौत, मोबाइल पर वीडियो खुद बनाया या किसी से बनवाया?

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    Prayagraj Suicide Case प्रयागराज के कस्तूरीपुर गांव में विपिन शुक्ला की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। विपिन की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके ...और पढ़ें

    Prayagraj Suicide Case प्रयागराज के नवाबगंज में युवक की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आने के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Suicide Case कस्तूरीपुर (हुलासी का पूरा) गांव के रहने वाले विपिन शुक्ला की मौत के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह के निर्देश पर नवाबगंज पुलिस एक-एक बिंदु को खंगालने में लगी है।

    पुलिस ने कुछ दस्तावेज घरवालों से मांगा है 

    Prayagraj Suicide Case विपिन किस अस्पताल में भर्ती था? उसका इलाज कौन डाक्टर कर रहा था? उसकी मौत कैसे हुई? पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? शव की अंत्येष्टि कहां की गई? इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो कब और कैसे मिला? वीडियो विपिन ने खुद बनाया या किसी से बनवाया था? समेत बिंदु का पता लगा रही है। इसके लिए पुलिस ने मृतक के घरवालों से कुछ दस्तावेजों को भी मांगा है।

    विपिन की पत्नी ने नवाबगंज पुलिस को दी थी तहरीर 

    Prayagraj Suicide Case कस्तूरीपुर (हुलासी का पूरा) गांव निवासी विपिन शुक्ला की 18 दिसंबर की सुबह मौत हो गई थी। दो दिन पहले विपिन की पत्नी अंजली ने नवाबगंज पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके पति ने 17 दिसंबर को जहर खा लिया था। दूसरे दिन मौत हो गई थी। एक वीडियो भी दिखाया। यही वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ।

    छह माह से चार लोग कर रहे थे प्रताड़ित!

    Prayagraj Suicide Case प्रसारित वीडियो में विपिन शुक्ला कह रहा है कि वह 12 वर्ष तक एमएनएनआइटी सिक्योरिटी साल्यूशन सर्विस में सुरक्षा गार्ड के तौर पर कार्य किया। इधर छह माह से चार लोग मिलकर काफी प्रताड़ित कर रहे थे। चारों का नाम भी उसने लिया। यह भी बोला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दोबारा नौकरी पर रखने के लिए रुपये मांगे गए।

    बहन की शादी में कर्ज हो गया था...

    वीडियाे में वह यह भी कह रहा है कि बहन की शादी में पांच-छह लाख रुपये कर्ज हो गया था। नौकरी जाने के बाद वह कर्ज भी जमा नहीं कर पा रहा है। उसके घर पर कर्ज देने वाले लोग आ रहे हैं। जहर निगलने से पहले एक बार फिर वह उन्हीं चारों लोगों का नाम लेता है। हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

    पत्नी ने चारों आरोपितों पर केस दर्ज करने की मांग की 

    अंजली ने दी गई तहरीर में यह भी लिखा है कि पति विपिन का मोबाइल फोन व लैपटाप पैटर्न लाक था। किसी प्रकार मोबाइल फोन का लाक खुलने पर उसमें एक वीडियो मिला था। उसने पति द्वारा जिन चार लोगों का नाम लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।

    नवाबगंज इंस्पेक्टर कर रहे जांच 

    मामले को एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह ने गंभीरता से लिया। उन्होंने नवाबगंज इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह को विपिन शुक्ला की मौत से जुड़े एक-एक बिंदु की जांच को कहा। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए मृतक के स्वजन से कुछ दस्तावेज मांगे हैं, जिससे विपिन की मौत जुड़ी जानकारियां मिल सकें। 

    एसीपी सोरांव ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई

    एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रतिला सिंह का कहना है कि विपिन ने अगर जहर खाकर जान दिया था तो इसकी जानकारी घरवालों ने पुलिस को क्यों नहीं दी थी। जो वीडियो सामने आया है, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। नवाबगंज पुलिस सभी बिंदुओं की जांच में लगी है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

