    प्रयागराज के सोरांव में नहर की पटरी पर मिला युवक का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    प्रयागराज के सोरांव में नहर किनारे एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान अतुल सरोज के रूप में हुई। शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं, लेकिन गले पर कसाव के निशान ...और पढ़ें

    प्रयागराज के सोरांव स्थित नहर किनारे युवक का शव मिलने के बाद गमगीन महिलाएं। जागरण 

    संसू,जागरण, सोरांव (प्रयागराज)। क्षेत्र के पसियापुर गांव स्थित नहर की पटरी पर मंगलवार सुबह  युवक का शव ग्रामीणों ने देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी जेब की तलाशाी में 11 सौ रुपये और मोबाइल बरामद किया। पहचान होने पर पुलिस ने स्वजन को जानकारी देकर शव कब्जे में लिया। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। उसने आत्महत्या की या फिर हत्या हुई, इसकी पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। 

    मऊआइमा कस्बा निवासी गुलाब सरोज का 20 वर्षीय बेटा अतुल सरोज पढ़ाई के बाद पिता के कोयले की टाल संभालता था। सोमवार शाम अतुल घर का सामान लाने बाजार गया था। देर तक नहीं लौटा तो परेशान स्वजन उसकी तलाश की। देर रात तक पता नहीं चला तो घर लौट आए।

    atul file photo

    मंगलवार भोर में पसियापुर गांव की नहर की पटरी पर शव मिलने की जानकारी पर अतुल के स्वजन वहां पहुंचे और शिनाख्त की। अतुल का बड़ा भाई विशाल व दो छोटी बहने हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एसीपी सोरांव श्यामजीत सिंह ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। उसकी हत्या हुई है या फिर कुछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। 

    अतुल के गले पर कसाव के निशान! 

    ग्रामीणों की मानें तो अतुल सरोज के शरीर पर कपड़े थे। शरीर पर चोट का निशान नहीं था। लेकिन जब नजदीक गए तो उसके गले पर गोल निशान देखा। आशंका जताई गई कि गला घोंट कर मारा गया होगा। फिलहाल पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष से इनकार कर रही है। 

    प्रेम-प्रसंग में हत्या तो नहीं? 

    बताया जाता है कि अतुल का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अतुल जिस लड़की से प्यार करता था, उसके स्वजन शादी को तैयार थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। जिस लड़की से प्यार करता था वह चार बहन और उसका एक दिव्यांग भाई है। माता-पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं प्रेम प्रसंग में तो हत्या नहीं हुई। 

    घर से 2500 लेकर निकला, जेब से मिला 1100 रुपये 

    सोमवार शाम जब अतुल घर से बाजार के लिए निकला तो उसने घर से ढाई हजार रुपये लिए थे। जब उसका शव बरामद हुआ तो जेब से केवल 1100 रुपये मिले। उसके पास से मोबाइल और ब्लूटूथ भी बरामद हुआ। 

    मोबाइल सर्विलांस से सुलझेगी गुत्थी 

    अतुल जब घर से निकला तो वह मोबाइल और ब्लूटूथ साथ लेकर गया था। शाम को घर से निकलने के बाद उसने किस किससे बात की। इसके लिए पुलिस मोबाइल सर्विलांस की मदद ले रही है। 

