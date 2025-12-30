प्रयागराज के सोरांव में नहर की पटरी पर मिला युवक का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

संसू,जागरण, सोरांव (प्रयागराज)। क्षेत्र के पसियापुर गांव स्थित नहर की पटरी पर मंगलवार सुबह युवक का शव ग्रामीणों ने देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी जेब की तलाशाी में 11 सौ रुपये और मोबाइल बरामद किया। पहचान होने पर पुलिस ने स्वजन को जानकारी देकर शव कब्जे में लिया। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। उसने आत्महत्या की या फिर हत्या हुई, इसकी पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

मऊआइमा कस्बा निवासी गुलाब सरोज का 20 वर्षीय बेटा अतुल सरोज पढ़ाई के बाद पिता के कोयले की टाल संभालता था। सोमवार शाम अतुल घर का सामान लाने बाजार गया था। देर तक नहीं लौटा तो परेशान स्वजन उसकी तलाश की। देर रात तक पता नहीं चला तो घर लौट आए।

मंगलवार भोर में पसियापुर गांव की नहर की पटरी पर शव मिलने की जानकारी पर अतुल के स्वजन वहां पहुंचे और शिनाख्त की। अतुल का बड़ा भाई विशाल व दो छोटी बहने हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एसीपी सोरांव श्यामजीत सिंह ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। उसकी हत्या हुई है या फिर कुछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा।

अतुल के गले पर कसाव के निशान! ग्रामीणों की मानें तो अतुल सरोज के शरीर पर कपड़े थे। शरीर पर चोट का निशान नहीं था। लेकिन जब नजदीक गए तो उसके गले पर गोल निशान देखा। आशंका जताई गई कि गला घोंट कर मारा गया होगा। फिलहाल पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष से इनकार कर रही है।

प्रेम-प्रसंग में हत्या तो नहीं? बताया जाता है कि अतुल का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अतुल जिस लड़की से प्यार करता था, उसके स्वजन शादी को तैयार थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। जिस लड़की से प्यार करता था वह चार बहन और उसका एक दिव्यांग भाई है। माता-पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं प्रेम प्रसंग में तो हत्या नहीं हुई।

घर से 2500 लेकर निकला, जेब से मिला 1100 रुपये सोमवार शाम जब अतुल घर से बाजार के लिए निकला तो उसने घर से ढाई हजार रुपये लिए थे। जब उसका शव बरामद हुआ तो जेब से केवल 1100 रुपये मिले। उसके पास से मोबाइल और ब्लूटूथ भी बरामद हुआ।