Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेला के स्नान पर्वों पर जंक्शन, छिवकी व नैनी से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, ये होंगी अनारक्षित गाड़ियां
Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन, छिवकी और नैनी स्टेशनों से कानपुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सतना और चित्रकूट धाम के लिए स्पेशल ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी और नैनी स्टेशनों से कानपुर सेंट्रल, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सतना तथा चित्रकूट धाम के लिए स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी। रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली है।
कब-कब चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
ये स्पेशल ट्रेनें तीन-चार जनवरी, 15-16 जनवरी, 18-19 जनवरी, 23-24 जनवरी, एक-दो फरवरी तथा 15-16 फरवरी को चलेंगी। कानपुर सेंट्रल की ओर प्रयागराज जंक्शन से दो विशेष ट्रेनें (गाड़ी सं. 00101 एवं 00102) क्रमशः शाम छह बजे और रात 8:25 बजे प्रस्थान करेंगी तथा कानपुर सेंट्रल क्रमशः रात 10:30 बजे और देर रात 1:55 बजे पहुंचेंगी।
प्रयागराज जंक्शन व छिवकी से ट्रेनों का समय
पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर प्रयागराज से दो ट्रेनें (00201 एवं 00202) दोपहर एक बजे और शाम सात बजे तथा प्रयागराज छिवकी से एक ट्रेन (00401) शाम 5:30 बजे रवाना होंगी। ये ट्रेनें पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन क्रमशः शाम 4:15 बजे, रात 12:15 बजे तथा रात 10:20 बजे पहुंचेंगी।
सतना की ओर शाम को चलेगी ट्रेन
सतना की ओर प्रयागराज से ट्रेन (00301) शाम 6:20 बजे तथा प्रयागराज छिवकी से ट्रेन (00501) शाम 6:55 बजे प्रस्थान करेंगी, जो अगले दिन क्रमशः आधी रात 12:30 बजे और एक बजे सतना पहुंचेंगी। चित्रकूट धाम की ओर नैनी से ट्रेन (00601) शाम छह बजे रवाना होकर रात 10:15 बजे चित्रकूट धाम पहुंचेगी।
श्रद्धालु आसानी से घर जा सकेंगे : पीआरओ एनसीआर
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) की पीआरओ रागिनी सिंह ने बताया कि माघ मेला के दौरान चलाई जाने वाली सभी ट्रेनें अनारक्षित ट्रेनें होंगी। श्रद्धालु स्नान के बाद साधारण किराया देकर इन ट्रेनों से आसानी से अपने घरों की ओर जा सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।