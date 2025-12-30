नीलामी में 19 लाख के भूखंड की दोगुने से अधिक दाम पर बिक्री, प्रयागराज विकास प्राधिकरण 250 भूखंडों की करेगा बिक्री
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने नीम सराय आवासीय योजना में एक भूखंड को नीलामी में दोगुने से अधिक दाम पर बेचा। 19 लाख रुपये की कीमत वाला 30 वर्ग मी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जमीन की कीमत आसमान छू रही है। यह बात बोलचाल में आम हो चुकी है। इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से इंदिरा भवन परिसर में व्यावसायिक भूखंडों की बिक्री के दौरान देखने को मिला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के नीम सराय आवासीय योजना में 30 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड संख्या 14 ए नीलामी में 54.87 लाख रुपये में बेचा गया।
इस भूखंड की बिक्री के लिए 28 राउंड तक नीलामी हुई, जिसमें बालेंद्र सिंह ने बाजी मारी। पीडीए की ओर से इस भूखंड की कीमत 19.90 लाख रुपये निर्धारित थी। इसी आवासीय योजना में 30 वर्ग मीटर से अधिक दायरे के भूखंड की बिक्री 46 लाख रुपये से अधिक में हुई। इन भूखंडो की कीमत पीडीए की ओर से 19 लाख निर्धारित की गई थी।
खास-खास
30 वर्ग मीटर का भूखंड की कीमत 19 लाख निर्धारित थी
54 लाख रुपये से अधिक में बिका भूखंड
72 भूखंडों की बिक्री कर रहा पीडीए
23 भूखंडों की आज नीलामी के माध्यम से होगी बिक्री
खरीदारों का उत्साह देखकर यही कहा जा सकता है कि पीडीए की आवासीय योजनाओं में भले ही 20 से 25 वर्ष पहले जमीन खरीदने वालों को आज तक कब्जा न मिला हो लेकिन पीडीए से जमीन खरीदना आज लोगों को भा रहा है। पीडीए की 11 आवासीय योजनाओं में 72 भूखंडों की बिक्री के लिए विज्ञापन तीन माह पहले निकाला गया। आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों को खरीदने के लिए 600 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।
सोमवार को छह आवासीय योजनाओं में 49 व्यावसायिक भूखंडों की बिक्री इंदिरा भवन परिसर में शुरू की गई। नीलामी सुबह 11 बजे से होनी थी लेकिन खरीदारों की भीड़ सुबह 10 बजे से ही परिसर में जुटने लगी थी। नौ व्यावसायिक भूखंडों की बिक्री से पीडीए को पांच करोड़ 53 लाख 87 हजार रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। मंगलवार को 23 आवासीय भूखंडों की बिक्री नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
विशेष कार्य अधिकारी संजीव कुमार उपाध्याय,पूर्व मंडलायुक्त आरएस वर्मा,जोनल अधिकारी सूरज पटेल,सहायक संपत्ति अधीक्षक राम आसरे गौतम, राकेश कुमार,जतिनाथ आदि मौजूद रहे। पीडीए सचिव अजीत सिंह का कहना है कि जो भूखंड नहीं बिके हैं उनकी बिक्री प्रक्रिया दोबारा शुरू कराई जाएगी।
250 भूखंडों की बिक्री करेगा पीडीए
पीडीए की ओर से अलग-अलग 10 आवासीय योजनाओं में 250 भूखंडों की बिक्री चालू वित्तीय वर्ष में की जाएगी। भूखंडों का निर्धारण किया जा चुका है। माघ मेला के उपरांत बिक्री प्रकिया शुरू की जाएगी। 65 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों की बिक्री की जाएगी। कालिंदीपुरम,शांतिपुरम,नव प्रयागम,देव प्रयागम आदि आवासीय योजनों में भूखंडों की बिक्री की जाएगी। पीडीए सचिव अजीत सिंह ने बताया कि बिक्री में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।