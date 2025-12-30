प्रयागराज में बड़ी घटना, घर में संदिग्ध हाल में मृत मिला युवक, पत्नी व उसके माता-पिता पर जहर देकर मार डालने का आरोप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में बड़ी घटना सामने आई है। गंगापार के बहरिया थानांतर्गत चक मोहामिद उर्फ महपूरा गांव में एक युवक की लाश उसके घर के अंदर मिली। मृतक के पिता ने बहरिया थाने में तहरीर देकर बहू पर जहर देकर मार डालने का आरोप लगाया है। इस घटना में बहू के माता-पिता के भी शामिल हाेने का आरोप लगाया है। बहरिया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

प्रतापगढ़ के मानधाता निवासी है पत्नी चक मोहामिद उर्फ महपूरा गांव के रहने वाले राममूरत शुक्ल के इकलौते 28 वर्षीय पुत्र मनीष शुक्ल की करीब दो वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता थानांतर्गत भदईपुर गांव की पल्लवी से शादी हुई थी। राममूरत ने बहरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 दिसंबर को पुत्र कई घंटे तक नजर नहीं आया तो उन्होंने बहू से पूछा, जिस पर उसने बताया कि वह कमरे में सो रहे हैं।