प्रयागराज के करेली में अधेड़ महिला की गोली मारकर हत्या, दामाद पर लगा आरोप, कई बार दे चुका था धमकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के करेली इलाके में शुक्रवार को बड़ी वारदात हुई। अकबरपुर पुरानी मस्जिद के पास रहने वाली 52 वर्षीया आशिया खातून की शुक्रवार अपराह्न गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप दामाद मो. इरफान पर लगा है।

शिकायत के बाद भी पूर्व में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई घरवालों का आरोप है कि आशिया खातून को उनके दामाद पहले भी कई बार धमकी दे चुका था। इसकी सूचना करेली पुलिस को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

आशिया खातून के सिर में मारी गोली बताया जाता है कि अकबरपुर पुरानी मस्जिद के पास रहने वाली आशिया खातून शुक्रवार अपराह्न घर के पास खड़ी थीं। उसी समय लवकुश आश्रम की तरफ से इरफान आया। उसके हाथ में तमंचा था। तेजी से वह आशिया खातून के पास पहुंचा और उनके सिर में गोली मार दी। खून से लथपथ होकर वह जमीन पर गिर पड़ीं। आसपास के लोगों के साथ ही स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे। आशिया खातून की मौत हो चुकी थी। इरफान भाग चुका था।