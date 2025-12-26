NCR New Timetable 2026 : 1 जनवरी से ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत, 20 नई ट्रेनों के साथ क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। NCR New Timetable 2026 उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने यात्रियों के लिए एक खुशखबरी दी है। 1 जनवरी 2026 से रेलवे की नई समय सारणी लागू हो रही है, जिसमें कई नए बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से यात्रा आसान, समय की बचत होगी और कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। दोहरीकरण, विद्युतीकरण और अन्य आधारभूत कार्यों की वजह से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है, जिसका फायदा अब यात्रियों को मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुपरफास्ट, अमृत भारत आदि नई ट्रेनें NCR New Timetable 2026 नई समय सारणी में सबसे विशेष बात है 20 जोड़ी नई ट्रेनों का संचालन। इनमें कई सुपरफास्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें शामिल हैं। इनमें डॉ. अंबेडकर नगर से नई दिल्ली तक रोजाना चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सहरसा तक साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस, नांदेड से फिरोजपुर तक साप्ताहिक एक्सप्रेस और खजुराहो से बनारस तक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शुरू हो रही हैं।

कई राज्यों के बीच सीधी कनेक्टिविटी होगी NCR New Timetable 2026 इन नई ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों के बीच सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। कई ट्रेनें प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा, मथुरा और ग्वालियर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे स्थानीय यात्रियों को भी फायदा होगा।

11 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया गया है NCR New Timetable 2026 इसके अलावा 11 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया गया है। जैसे प्रयागराज से बीकानेर जाने वाली दोनों ट्रेनें अब लालगढ़ तक चलेंगी, अहमदाबाद-पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस राजगिर तक और पुणे-दानापुर एक्सप्रेस सुपौल तक पहुंचेगी। ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी अब रोजाना चलेगी, पहले यह सप्ताह में पांच दिन ही चलती थी। इन विस्तारों से दूर-दराज के इलाकों के लोग बड़ी आसानी से जुड़ सकेंगे।

30 ट्रेनों के नंबर बदलेंगे ट्रेन नंबरों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। कुल 30 ट्रेनों के नंबर बदल रहे हैं, जिनमें कई को नॉन-सुपरफास्ट से सुपरफास्ट या आईसीएफ से मेमू/एलएचबी रेक में बदला जा रहा है। इससे ट्रेनें तेज और आरामदायक हो जाएंगी। कुछ ट्रेनों के चलने के दिन भी बदले गए हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा के अनुसार समय सारणी बेहतर बने।

24 ट्रेन नए स्टेशनों पर रुकेंगी यात्रियों की मांग पर कई स्टेशनों पर नए ठहराव दिए गए हैं। 24 ट्रेनों को प्रयोगात्मक आधार पर नए स्टेशनों पर रोकने की व्यवस्था की गई है, जैसे ओरछा, दतिया, पुखरायां, बानमोर और बरसाना जैसे जगहों पर। प्रमुख स्टेशनों जैसे अलीगढ़, मानिकपुर और आगरा कैंट पर कुछ ट्रेनों का ठहराव समय बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में आसानी होगी।

सात ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई समय में बदलाव से कई ट्रेनें पहले पहुंचेंगी या जल्दी रवाना होंगी। प्रयागराज, कानपुर, झांसी और आगरा मंडलों की 54 ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में सुधार किया गया है। कई जगहों पर 5 से 35 मिनट तक की बचत हो रही है। साथ ही सात ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई है, जिसमें कुछ सेक्शनों में 10 से 55 मिनट तक का समय कम हो रहा है।

ये विशेष ट्रेनें भी चलेंगी विशेष ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है। रानी कमलापति-अगरतला, हैदाराबाद-गोरखपुर, सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस और हुब्बली-योगनगरी ऋषिकेश जैसी साप्ताहिक और मल्टी-डे स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जो त्योहारों और छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ को संभालेंगी। कई में एलएचबी कोच कई ट्रेनों के रेक को भी अपग्रेड किया जा रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस, बरौनी मेल और होशियारपुर-आगरा कैंट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अब एलएचबी कोच के साथ चलेंगी, जो ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होते हैं। कुछ पैसेंजर ट्रेनें मेमू में बदल रही हैं, जिससे मेंटेनेंस आसान होगा और देरी कम होगी।

सभी बदलाव यात्रियों की सुविधा के लिए : सीपीआरओ उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ये सभी बदलाव यात्रियों की सुविधा और रेलवे की दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए हैं। आधारभूत संरचना के काम पूरा होने से अब ट्रेनें तेज चल रही हैं और समय की पाबंदी बेहतर हो रही है।