Prayagraj Weather : पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी, 7 डिग्री पर पहुंचा पारा, अब शीतलहर झेलने को रहें तैयार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान डेढ़ डिग्री लुढ़ककर सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय तेज गलन का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के वक्त कोहरा जल्दी छंट गया और धूप भी खिली, लेकिन ठंडी हवा के कारण राहत नहीं मिल सकी। अलाव गर्मी का सहारा बना रहा।

धूप के बाद भी गर्म कपड़े शरीर से नहीं उतरे Prayagraj Weather मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों के तापमान पर पड़ रहा है। इसी वजह से हवाओं का प्रवाह बढ़ा है और वातावरण में सिहरन बनी हुई है। शुक्रवार की सुबह शहर में दृश्यता बेहतर रही, लेकिन धूप के बावजूद लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।

तापमान गिरेगा, बढ़ेगी गलन Prayagraj Weather मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार से ठंड का असर और तेज होगा। आने वाले दिनों में केवल न्यूनतम ही नहीं, बल्कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे दिन के समय भी ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में यह गिरावट गलन को और तीव्र कर देगी, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

लगातार चौथे दिन सुबह आर्द्रता 100 रही Prayagraj Weather गौरतलब है कि लगातार चौथे दिन सुबह के समय वातावरण में 100 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई है। अधिक नमी के कारण ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। दोपहर बाद जैसे ही हवा चलनी शुरू हुई, ठंड और बढ़ गई।