E-Adhiyachan Portal : TGT-PGT भर्ती के लिए बनाए गए ई-अधियाचन के पोर्टल में कई कमियां, NIC को भेजी रिपोर्ट
E-Adhiyachan Portal टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए बने ई-अधियाचन पोर्टल में लगभग एक दर्जन कमियां पाई गई हैं। शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। E-Adhiyachan Portal एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) तथा प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए तैयार किए गए ई-अधियाचन पोर्टल में परीक्षण के दौरान करीब एक दर्जन कमियां सामने आईं हैं। इन कमियों को नोट कर शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूर करने के लिए एनआइसी लखनऊ को भेजा है।
पोर्टल में क्या हैं कमियां?
E-Adhiyachan Portal में राजकीय की तरह आवेदन प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष लिखी थी, जबकि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती के लिए विकल्प उपलब्ध है, जबकि यह भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होती है। वेतन संबंधी सहित कुछ और विसंगतियों से एनआइसी को अवगत कराया गया है।
परीक्षण में मिली कमियों को दूर की जाएंगी
E-Adhiyachan Portal शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व की बैठक में एडेड महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए ई-अधियाचन का प्रारूप फाइनल किया गया था। इस प्रारूप के अनुरूप कार्मिक विभाग की ओर से एनआइसी से ई-अधियाचन पोर्टल तैयार कराया गया। पहले चरण में माध्यमिक की टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्य पदों के लिए ई-अधियाचन भेजने का परीक्षण किया गया। परीक्षण में मिली कमियों को दूर कर निदेशालय और आयोग की मंशा के अनुरूप एनआइसी पोर्टल को अंतिम रूप देगा।
कर्मचारियों की भर्ती का विकल्प हटाया जाएगा
E-Adhiyachan Portal इसके अलावा अभी एडेड महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ई-अधियाचन पोर्टल का परीक्षण नहीं हुआ है। माध्यमिक की तरह एडेड महाविद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए भी ई-अधियाचन पोर्टल को उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा आयोग को परीक्षण के लिए एनआइसी भेजेगा। परीक्षण के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ई-अधियाचन पोर्टल को फाइनल किया जाएगा। कर्मचारियों की भर्ती का विकल्प हटाया जाएगा।
