Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    E-Adhiyachan Portal : TGT-PGT भर्ती के लिए बनाए गए ई-अधियाचन के पोर्टल में कई कमियां, NIC को भेजी रिपोर्ट

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    E-Adhiyachan Portal टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए बने ई-अधियाचन पोर्टल में लगभग एक दर्जन कमियां पाई गई हैं। शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन ...और पढ़ें

    Hero Image

    E-Adhiyachan Portal शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पोर्टल में कमियां नोट कर इसे दूर करने के लिए एनआइसी लखनऊ को भेजा है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। E-Adhiyachan Portal एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) तथा प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए तैयार किए गए ई-अधियाचन पोर्टल में परीक्षण के दौरान करीब एक दर्जन कमियां सामने आईं हैं। इन कमियों को नोट कर शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूर करने के लिए एनआइसी लखनऊ को भेजा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोर्टल में क्या हैं कमियां?

    E-Adhiyachan Portal में राजकीय की तरह आवेदन प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष लिखी थी, जबकि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती के लिए विकल्प उपलब्ध है, जबकि यह भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होती है। वेतन संबंधी सहित कुछ और विसंगतियों से एनआइसी को अवगत कराया गया है।

    परीक्षण में मिली कमियों को दूर की जाएंगी

    E-Adhiyachan Portal शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व की बैठक में एडेड महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए ई-अधियाचन का प्रारूप फाइनल किया गया था। इस प्रारूप के अनुरूप कार्मिक विभाग की ओर से एनआइसी से ई-अधियाचन पोर्टल तैयार कराया गया। पहले चरण में माध्यमिक की टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्य पदों के लिए ई-अधियाचन भेजने का परीक्षण किया गया। परीक्षण में मिली कमियों को दूर कर निदेशालय और आयोग की मंशा के अनुरूप एनआइसी पोर्टल को अंतिम रूप देगा।

    कर्मचारियों की भर्ती का विकल्प हटाया जाएगा 

    E-Adhiyachan Portal इसके अलावा अभी एडेड महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ई-अधियाचन पोर्टल का परीक्षण नहीं हुआ है। माध्यमिक की तरह एडेड महाविद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए भी ई-अधियाचन पोर्टल को उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा आयोग को परीक्षण के लिए एनआइसी भेजेगा। परीक्षण के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ई-अधियाचन पोर्टल को फाइनल किया जाएगा। कर्मचारियों की भर्ती का विकल्प हटाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की तैयारी, प्रयागराज के विद्या भारती स्कूलों में विशेष कक्षाएं शुरू

    यह भी पढ़ें- Teacher Recruitment 2021 : बिहार में पढ़ा रहे कुछ शिक्षक यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की अनंतिम सूची में सफल