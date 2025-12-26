प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में शस्त्र लिए मिला कार सवार, पुलिस ने रोका तो समझदारी दिखाते हुए वापस लौटा
प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें एक शस्त्रधारक व्यक्ति मिला। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इन दिनों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की रेती पर माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ भी नित संगम स्नान को जुट रही है। ऐसे में पुलिस की सक्रियता भी बढ़ गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
अक्षयवट मार्ग, संगम सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज कुमार पांडेय के निर्देश पर गुरुवार रात मेला क्षेत्र के अक्षयवट अपर संगम मार्ग, संगम सर्कुलेटिंग एरिया में थाना प्रभारी संगम धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक वाहन को रोका गया, जिसमें एक शस्त्रधारक व्यक्ति पाया गया। अभिलेख सही पाए जाने के उपरांत, भीड़-भाड़ वाले स्थान एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यक्ति को मेला क्षेत्र से जाने की सलाह दी गई।
शस्त्रधारक ने स्वीकारी भूल और चला गया
शस्त्रधारक ने समझदारी का परिचय देते हुए पुलिस का सहयोग किया गया। अपनी भूल स्वीकार करते हुए वह स्वयं मेला क्षेत्र से वापस चला गया। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मेला क्षेत्र में पुलिस द्वारा लगातार निगरानी एवं चेकिंग की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।