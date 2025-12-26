प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में शस्त्र लिए मिला कार सवार, पुलिस ने रोका तो समझदारी दिखाते हुए वापस लौटा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इन दिनों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की रेती पर माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ भी नित संगम स्नान को जुट रही है। ऐसे में पुलिस की सक्रियता भी बढ़ गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्षयवट मार्ग, संगम सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज कुमार पांडेय के निर्देश पर गुरुवार रात मेला क्षेत्र के अक्षयवट अपर संगम मार्ग, संगम सर्कुलेटिंग एरिया में थाना प्रभारी संगम धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक वाहन को रोका गया, जिसमें एक शस्त्रधारक व्यक्ति पाया गया। अभिलेख सही पाए जाने के उपरांत, भीड़-भाड़ वाले स्थान एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यक्ति को मेला क्षेत्र से जाने की सलाह दी गई।