    Prayagraj Weather Forecast : माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 3 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम, क्या घना कोहरा या राहत?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:57 PM (IST)

    Prayagraj Weather Forecast प्रयागराज में शुक्रवार को दिन भर गलन रही, जिससे लोगों को ठंड का अहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, शनिवार तक मौसम स्थिर ...और पढ़ें

    Prayagraj Weather Forecast संगम नगरी में कल तीन जनवरी को घना कोहरा छाया रह सकता है, मेला खेत्र में खुले आसमान के नीचे बैठे श्रद्धालु। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Forecast शुक्रवार को संगमनगरी में मौसम का मिजाज दिन में भी लोगों को बेहाल करता रहा। भले ही सुबह न तो कोहरा छाया और न ही हवा चली लेकिन दिन में बनी रही गलन ने ठंड का अहसास कम नहीं होने दिया। दोपहर में बादल भी छाए रहे। 

    आज का तापमान 

    Prayagraj Weather Forecast प्रयागराज में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आज भी गलन से राहत नहीं है।

    बादलों और सूर्य में प्रतिस्पर्धा  

    Prayagraj Weather Forecast शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहे और बादलों की ओर से सूर्य ने झांकने की कोशिश की पर कुछ देर के लिए ही कामयाब हो हुआ। खासकर सुबह और शाम के समय गलन ज्यादा महसूस की गई। सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही, लेकिन ठंड के कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर चहल-पहल अपेक्षाकृत कम दिखी।

    कल घना कोहरा छाए रहने की संभावना 

    Prayagraj Weather Forecast मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शनिवार तक मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है लेकिन रविवार से फिर बदलाव के संकेत हैं। प्रयागराज माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर कल तीन जनवरी और चार जनवरी को घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दृश्यता काफी कम हो सकती है।

    सोमवार से शीतलहर कर सकती है परेशान 

    पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार से शीतलहर चल सकती है, जिससे ठंड में और इजाफा होगा। तीन जनवरी को न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चार जनवरी को अधिकतम तापमान घटकर 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोनों ही दिनों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर दिन की गलन से राहत मिलने के आसार कम हैं और आने वाले दिनों में कोहरा व शीतलहर संगमनगरी की ठंड को और तीखा बना सकते हैं।

