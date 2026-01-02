Prayagraj Weather Forecast : माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 3 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम, क्या घना कोहरा या राहत?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Forecast शुक्रवार को संगमनगरी में मौसम का मिजाज दिन में भी लोगों को बेहाल करता रहा। भले ही सुबह न तो कोहरा छाया और न ही हवा चली लेकिन दिन में बनी रही गलन ने ठंड का अहसास कम नहीं होने दिया। दोपहर में बादल भी छाए रहे।

आज का तापमान Prayagraj Weather Forecast प्रयागराज में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आज भी गलन से राहत नहीं है।

बादलों और सूर्य में प्रतिस्पर्धा Prayagraj Weather Forecast शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहे और बादलों की ओर से सूर्य ने झांकने की कोशिश की पर कुछ देर के लिए ही कामयाब हो हुआ। खासकर सुबह और शाम के समय गलन ज्यादा महसूस की गई। सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही, लेकिन ठंड के कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर चहल-पहल अपेक्षाकृत कम दिखी।

कल घना कोहरा छाए रहने की संभावना Prayagraj Weather Forecast मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शनिवार तक मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है लेकिन रविवार से फिर बदलाव के संकेत हैं। प्रयागराज माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर कल तीन जनवरी और चार जनवरी को घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दृश्यता काफी कम हो सकती है।