    प्रयागराज में देह व्यापार रैकेट का राजफाश, पुलिस की छापेमारी में 3 युवतियों समेत 5 लोग पकड़े गए

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    प्रयागराज में देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कीडगंज इलाके में एक मकान पर छापा मारकर 3 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रयागराज में सेक्स रैकेट का राजफाश, कीडगंज पुलिस की छापेमारी में पांच लोग पकड़े गए हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज।  आस्था और शिक्षा की नगरी प्रयागराज में देह व्यापार का काला खेल चल रहा था। इसकी किसी को कानोकान खबर भी नहीं थी कि यह कब से चल रहा है। हालांकि रविवार को देह व्यापार रैकेट का पुलिस ने राजफाश किया। इस दौरान छापेमारी कर पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। 

    कीडगंज क्षेत्र स्थित एक मकान में चल रहे देह व्यापार की जानकारी होने पर पुलिस सक्रिय हुई और छापेमारी की। पांच लोगों को यहां से पकड़ा गया है, जिसमें तीन युवतियां हैं। सभी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। अभी इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

    कीडगंज क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। यहां मकान उन्होंने किराए पर दे रखा है। रविवार दोपहर कीडगंज पुलिस को सूचना मिली कि मकान में कुछ गलत गतिविधियां चल रही हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मकान से तीन युवतियों समेत पांच लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया।

    कमरे से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। सभी को थाने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि मकान में देह व्यापार चल रहा था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि पकड़े गए लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है।

