परिषदीय स्कूलों में वर्ष 2026 में 33 दिन अवकाश घोषित, छह दिन छुट्टियां मिलेंगी कम, कारण भी जान लें

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2026 में दिए जाने वाले अवकाश की सूची जारी कर दी गई है। इसमें पूरे वर्ष में त्योहार, जयंती एवं विशेष दिवसों को मिलाकर कुल 33 दिन अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन इसमें घोषित छह अवकाश के दिन विद्यालय खोले जाने से छुट्टियों का नुकसान है।

होली व दीवाली पर एक-एक दिन का अवकाश राष्ट्रीय हिंदू पर्व होली और दीवाली पर केवल एक-एक दिन का अवकाश दिए जाने से शिक्षकों में असंतोष है। दूर जिलों में तैनात शिक्षकों के इन दोनों प्रमुख पर्वों में अपने घर जाने और त्योहार में शामिल होकर एक दिन में लौटना संभव नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की है कि होली और दीपावली पर दो-दो दिन का अवकाश घोषित किया जाए, ताकि दूर जिलों में पदस्थ शिक्षक अपने घर जाकर जल्दी लौटने के तनाव से मुक्त होकर परिवार के साथ त्योहार मना सकें।

बेशिप सचिव ने जारी की अवकाश की सूची बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी की गई अवकाश की सूची में संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, नरक चतुर्दशी/दीपावली तथा छठ पूजा पर्व रविवार को पड़ने के कारण चार छुट्टियों का नुकसान है। इसमें से भी रविदास जयंती पर वर्ष 2025 में विद्यालय खोलकर कार्यकम आयोजित किया गया था। ऐसे में इस बार भी विद्यालय खोला जा सकता है।

शिक्षकों व विद्यार्थियों को तीन अवकाश का लाभ नहीं इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर विद्यालय खुलते हैं। इस कारण इन तीनों अवकाश का शिक्षकों व विद्यार्थियों को लाभ नहीं है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विद्यालय खोलकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 25 दिसंबर के अवकाश के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर इस बार विद्यालय खोले गए थे। इसके साथ ही दो छुट्टियां शीतकालीन अवकाश में तथा एक छुट्टी गर्मी के अवकाश में पड़ने से तीन और दिन का नुकसान है। इस तरह करीब 10 अवकाश नियमित छुट्टियों के दिन पड़ रहे हैं।

एक अप्रैल से आठ बजे से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय गर्मी एवं ठंडी की अवधि में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के खुलने और बंद होने का समय परिषद सचिव ने निर्धारित किया है। गर्मी की अवधि में एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक विद्यालय संचालित होंगे। इसमें प्रार्थना सभा/योगाभ्यास सुबह आठ से 8.15 बजे तक होगा।