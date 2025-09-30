दुर्गा पूजा पंडालों में बिजली के खुले तार सुरक्षा पर उठा रहे सवाल, प्रयागराज के पंडाल में करंट से बच्ची की हुई थी मौत

प्रयागराज में एक दुखद घटना में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई। जांच में पता चला कि कई पंडालों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा है खुले तार और अवैध कनेक्शन लगे हैं। कई पंडालों ने अस्थायी कनेक्शन भी नहीं लिए हैं जिससे खतरा और बढ़ गया है। सुरक्षा उपायों का पालन करने और लापरवाही से बचने की आवश्यकता है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के मुट्ठीगंज स्थित काशीराज नगर मुहल्ले में 11 वर्षीय बालिका शिवानी की सोमवार रात पूजा पंडाल के सजावटी गेट में लगी बल्ली में करंट उतरने से हुई दर्दनाक मौत के बाद सुरक्षा को लेकर तमाम प्रश्न खड़े हो गए हैं। यह हादसा प्रशासन और विद्युत सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को इसे लेकर पड़ताल की गई तो शहर में लगे कई पूजा पंडालों में खुले तार, कटिया से जुड़ा अस्थाई कनेक्शन और सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दीं। कई पंडालों में प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन ने हाईलोजन लाइट लगाते समय काटे गए तार को सीधे बांस या बल्लियों में बांध दिया था। कहीं-कहीं तो खुले तार लटकते हुए नजर आए। ऐसे में कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने कई पंडालों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी भी कर रखी है। एनओसी मिलने के बाद अस्थाई बिजली का कनेक्शन भी दे दिया गया, लेकिन मौके की तस्वीर बताती है कि सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं हुआ है।

...यहां भी मानकों की अनदेखी रामबाग रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल में भी मानकों की अनदेखी साफ नजर आई। पूजा पंडाल के बाहर तारों का हर तरफ बिजली के तारों का जाल दिखा। बिना किसी सुरक्षा कवच के तारों को खींचा गया था। जगह-जगह इसे ‘जहां जगह मिली की’ तर्ज पर बांध दिया गया था। यह किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जबकि इसे व्यवस्थित करने के लिए अधिक परिश्रम व खर्च की आवश्यकता नहीं होती।

पंडालों की लापरवाही, ‘सुरक्षा’ से ज्यादा दिखावा शहर में भव्य पंडाल सजाने की होड़ मची है। बड़े-बड़े लाइटें, हाईलोजन, रंग-बिरंगे झालर से पंडाल सजाए गए हैं। लेकिन सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं। आयोजक बिजली की वायरिंग पर खर्च बचाने के लिए प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, जो बिना किसी मानक के तार जोड़ देते हैं। जबकि पूजा पंडालों में अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए ‘अर्थिंग’, सुरक्षित वायरिंग, एमसीबी और इंसुलेटेड तारों का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन हकीकत में ये नियम सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह जाते हैं।