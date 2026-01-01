प्रयागराज के करेली में अपनी सास की हत्या करने वाला गिरफ्तार, तमंचा बरामद, गोली मारकर ले जी थी जान
प्रयागराज के करेली में अपनी सास की हत्या करने के आरोपी दामाद इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बक्शी मोढ़ा के पास से पकड़े गए इरफान के पास से हत्
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। काली माई मंदिर के पास बीते शुक्रवार को सास की गोली मारकर हत्या करने वाले दामाद इरफान को करेली पुलिस ने बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उसे बक्शी मोढ़ा के पास से पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस में बरामद किया है।
करेली थानांतर्गत अकबरपुर की रहने वाली 55 वर्षीय आशिया खातून की सबसे छोटी पुत्री चांद बीवी का पति इरफान निवासी अकबरपुर शुक्रवार को अपनी ससुराल पहुंचा था। सास आशिया खातून समेत अन्य लोगों से विवाद किया और फिर सास की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
चांद बीवी ने इरफान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह उससे गलत काम करवाना चाहता था। इस कारण वह अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने इरफान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह का कहना है कि अपनी ही सास की हत्या करने के आरोपित इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है।
