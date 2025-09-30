ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाह फैलाने में पांच लोग गिरफ्तार, शांतिभंग में चालान, प्रयागराज पुलिस ने कसा शिकंजा

प्रयागराज में पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सरायइनायत और शंकरगढ़ पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया जिन पर शांतिभंग करने और झूठी सूचना देने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने एक राहगीर को चोर समझकर पीटा जबकि दो युवकों ने ड्रोन उड़ाने की झूठी खबर दी थी।

हनुमानगंज/शंकरगढ़ (प्रयागराज)। ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को सरायइनायत और शंकरगढ़ पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार करते हुए शांतिभंग में चालान किया।

