    ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाह फैलाने में पांच लोग गिरफ्तार, शांतिभंग में चालान, प्रयागराज पुलिस ने कसा शिकंजा

    By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:57 PM (IST)

    प्रयागराज में पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सरायइनायत और शंकरगढ़ पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया जिन पर शांतिभंग करने और झूठी सूचना देने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने एक राहगीर को चोर समझकर पीटा जबकि दो युवकों ने ड्रोन उड़ाने की झूठी खबर दी थी।

    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल गिरफ्तारी मामले में प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    हनुमानगंज/शंकरगढ़ (प्रयागराज)। ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को सरायइनायत और शंकरगढ़ पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में पांच युवकों को गिरफ्तार करते हुए शांतिभंग में चालान किया।

    रविवार रात करीब 12 बजे हंडिया दुमदुमा गांव निवासी ऋषि निषाद शहर से अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह रास्ता समझ नहीं पाया और सैदाबाद के बजाय हबूसामोड़ पर ही वाहन से उतर गया। सड़क के किनारे बने डिवाइडर से पैदल जा रहा था, तभी उसे चोर समझकर कुछ लाेग मारने -पीटने लगे।

    उसने अपना नाम बताया फिर भी लोग नहीं मानें। खबर पाकर हल्का दारोगा शुभम शर्मा मौके पर पहुंचे और फिर दोनों पक्षों को थाने ले आए। इसके बाद सोमवार को बहादुरपुर निवासी अनुभव प्रताप सिंह, संजय सिंह व ऋषि निषाद का शांतिभंग में चालान किया।

    इसी तरह शंकरगढ़ पुलिस ने भी करियाकला गांव निवासी आदित्य कुमार व शिवराजपुर के सुनील कुमार को गिरफ्तार करते हुए चालान किया। बताया गया है कि दोनों युवकों ने पुलिस को सूचना दी कि उनके गांव में ड्रोन उड़ाया जा रहा है। जांच करने पर सूचना झूठी पाई गई। तब आदित्य व सुनील को पकड़कर थाने लाया गया और फिर कार्रवाई की गई।