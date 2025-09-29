Language
    इधर गए..., उधर गए ड्रोन..., पकड़ो-पकड़ो... के शोर ने छीना सुकून, जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

    By Surya Prakash Tiwari Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:33 PM (IST)

    प्रयागराज में ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। चोरी के प्रयास की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

    चोरी की कोशिशों और ड्रोन की अफवाहों के चलते प्रयागराज में रात्रि सतर्कता बढ़ गई है।

    जागरण टीम, प्रयागराज। वो रहे ड्रोन, देखो-देखाे इधर, वो देखो उधर चले गए...। सूरज ढलने के बाद इस तरह के शोर इन दिनों दहशत का सबब बन गए हैं। क्या कस्बा और क्या गांव, हर जगह लोगों की नींद उड़ी हुई है। इधर, चोरी की घटनाएं भी खूब हुईं हैं। नतीजा, थोड़ी सी सुगबुगाहट पर पूरा गांव जुट जाता है। रात-रात पर लोग लाठी-डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं।

    हाल यह है कि गांवों में लोगों ने रात में दरवाजे या छतों पर लेटना बंद कर दिया है। चोरी की आशंका दिलों में घर कर गई है। रात-बिरात कोई बाहरी नजर भर आ जाए, लोग उसे घेरने व पीटने में देर नहीं लगाते। ड्रोन को लेकर चल रहीं चर्चाएं अफवाह हैं या हकीकत, इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस अब लोगों ने जागरूक कर रही है।

    रतजगा कर रहे ग्रामीण, युवा कर रहे निगरानी

    सोरांव कस्बा समेत आस-पास के गांवों में चोरों के आने की अफवाहें खूब उड़ रहीं हैं। पूरी-पूरी रात चोरों को पकड़ने व सुरक्षा के लिए ग्रामीण रतजगा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार छत से आवाज आती है, लेकिन जब वहां पहुंचो तो दिखता कुछ नहीं। युवा रात भर सड़क पर बैठकर निगरानी करते हैं। फिर सुबह पांच बजे घर जाते हैं।

    लाठी-डंडे व टार्च लेकर लोग रहते तैयार

    फूलपुर में एक महीने से ड्रोन व चोरों के आने की अफवाहें खूब उड़ रहीं हैं। फिलहाल, प्रशासन इसे सिर्फ अफवाह बता रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत बरकरार है। लोग लाठी-डंडे व टार्च लेकर तैयार रहते हैं। सूरज ढलते ही घरों से निकल पड़ते हैं। पूरी रात चोरों की तलाश और पहरेदारी होती है।

    चोरी के प्रयासों ने बढ़ाई चिंता

    फूलपुर और सरायममरेज थाना क्षेत्र के किसी न किसी गांव में चोरों के आने का हो-हल्ला मच ही जाता है। ग्राम प्रधान प्रभात सोनी कहते हैं कि इस बार देवी जी के पूजन-अर्चन में वह उल्लास नहीं जो हर बार रहता है। उधर, बीते दिनों थानापुर में जब्बार के घर के दरवाजे की कुंडी कुछ चोर आरी ब्लेड से काट रहे थे। हो-हल्ला होने पर भाग निकले। इसी तरह लोढी डीह और पूरे विक्रमशाह में चोरों के आने की चर्चाएं खूब फैली थीं। इससे भी लोग दहशत में हैं।

    चोर समझकर बेकसूरों को पीट रहे ग्रामीण

    श्रृंगवेरपुर धाम क्षेत्र के सिंगरौर उपरहार के भैरव का पूरा में पिछले दिनों एक मानसिक रूप कमजोर व्यक्ति को चोर समझकर लोगों ने पीट दिया था। दो दिन पहले लालगोपालगंज में भी ऐसी ही घटना हुई। इन दिनों गांव-गांव माता रानी के पंडाल सजे हैं। आचार्य शैलेश मिश्रा, जगमोहन पांडेय, आचार्य गणेश बताते हैं कि दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के बाद घर पहुंचने में डर लगता है। अभिषेक पांडेय, अजय मौर्या ने बताया कि रात के वक्त पूजा पंडालों में लाइट या साउंड से जुड़ी दिक्कतें आने पर कारीगर जाने में कतराते हैं।

    ड्रोन की उड़ रहीं सिर्फ अफवाहें, ध्यान न दें लोग

    रहिमापुर चौकी में थानाध्यक्ष महेश मिश्रा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। कहा कि ड्रोन उड़ने की सिर्फ अफवाह हैं। इस पर ध्यान न दें। रात में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उस पर हमला न करें। इसकी सूचना पुलिस को दें। पार्षद सियाराम मौर्य, चौकी प्रभारी जयराम सरोज भी मौजूद रहे। उधर, फाफामऊ थाना में भी ेऐसी ही एक बैठक हुई। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा फाफामऊ, रूदापुर, चंदापुर में रूटमार्च भी हुआ।

    बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, दुकानदार भी निशाने पर

    ड्रोन की अफवाहों ने खाकी का भी सुकून छीन लिया है। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों को निशाने पर ले लिया है, जो खिलौनों की आंड़ में ड्रोन बेचते हैं। यही नहीं बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले कई दिनों से अलग-अलग क्षेत्र में रात को ड्रोन उड़ाने से लोग रतजगा कर रहे हैं। ड्रोन से रेकी करके चोरी की चिंताएं लोगों को सता रहीं हैं। इसे लेकर अब पुलिस हरकत में आ गई है।

    क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर 

    पुलिस कमिश्नर जाेगेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी एसीपी, थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने क्षेत्र में इस पर नजर रखें। बिना अनुमति के किसी को ड्रोन न उड़ाने दें। अगर किसी को ड्रोन उड़ाना है तो उसे अपने उद्देश्य और ड्रोन के बारे में पुलिस को जानकारी देनी होगी। प्रतिबंध की अनदेखी पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा खिलौने की आड़ में ड्रोन बेचने वाले दुकानदारों की भी जांच कराई जाएगी।