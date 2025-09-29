इधर गए..., उधर गए ड्रोन..., पकड़ो-पकड़ो... के शोर ने छीना सुकून, जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

प्रयागराज में ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। चोरी के प्रयास की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

जागरण टीम, प्रयागराज। वो रहे ड्रोन, देखो-देखाे इधर, वो देखो उधर चले गए...। सूरज ढलने के बाद इस तरह के शोर इन दिनों दहशत का सबब बन गए हैं। क्या कस्बा और क्या गांव, हर जगह लोगों की नींद उड़ी हुई है। इधर, चोरी की घटनाएं भी खूब हुईं हैं। नतीजा, थोड़ी सी सुगबुगाहट पर पूरा गांव जुट जाता है। रात-रात पर लोग लाठी-डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं।

हाल यह है कि गांवों में लोगों ने रात में दरवाजे या छतों पर लेटना बंद कर दिया है। चोरी की आशंका दिलों में घर कर गई है। रात-बिरात कोई बाहरी नजर भर आ जाए, लोग उसे घेरने व पीटने में देर नहीं लगाते। ड्रोन को लेकर चल रहीं चर्चाएं अफवाह हैं या हकीकत, इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस अब लोगों ने जागरूक कर रही है।

लाठी-डंडे व टार्च लेकर लोग रहते तैयार फूलपुर में एक महीने से ड्रोन व चोरों के आने की अफवाहें खूब उड़ रहीं हैं। फिलहाल, प्रशासन इसे सिर्फ अफवाह बता रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत बरकरार है। लोग लाठी-डंडे व टार्च लेकर तैयार रहते हैं। सूरज ढलते ही घरों से निकल पड़ते हैं। पूरी रात चोरों की तलाश और पहरेदारी होती है।

चोर समझकर बेकसूरों को पीट रहे ग्रामीण श्रृंगवेरपुर धाम क्षेत्र के सिंगरौर उपरहार के भैरव का पूरा में पिछले दिनों एक मानसिक रूप कमजोर व्यक्ति को चोर समझकर लोगों ने पीट दिया था। दो दिन पहले लालगोपालगंज में भी ऐसी ही घटना हुई। इन दिनों गांव-गांव माता रानी के पंडाल सजे हैं। आचार्य शैलेश मिश्रा, जगमोहन पांडेय, आचार्य गणेश बताते हैं कि दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के बाद घर पहुंचने में डर लगता है। अभिषेक पांडेय, अजय मौर्या ने बताया कि रात के वक्त पूजा पंडालों में लाइट या साउंड से जुड़ी दिक्कतें आने पर कारीगर जाने में कतराते हैं।

ड्रोन की उड़ रहीं सिर्फ अफवाहें, ध्यान न दें लोग रहिमापुर चौकी में थानाध्यक्ष महेश मिश्रा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। कहा कि ड्रोन उड़ने की सिर्फ अफवाह हैं। इस पर ध्यान न दें। रात में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उस पर हमला न करें। इसकी सूचना पुलिस को दें। पार्षद सियाराम मौर्य, चौकी प्रभारी जयराम सरोज भी मौजूद रहे। उधर, फाफामऊ थाना में भी ेऐसी ही एक बैठक हुई। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा फाफामऊ, रूदापुर, चंदापुर में रूटमार्च भी हुआ।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, दुकानदार भी निशाने पर ड्रोन की अफवाहों ने खाकी का भी सुकून छीन लिया है। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों को निशाने पर ले लिया है, जो खिलौनों की आंड़ में ड्रोन बेचते हैं। यही नहीं बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले कई दिनों से अलग-अलग क्षेत्र में रात को ड्रोन उड़ाने से लोग रतजगा कर रहे हैं। ड्रोन से रेकी करके चोरी की चिंताएं लोगों को सता रहीं हैं। इसे लेकर अब पुलिस हरकत में आ गई है।