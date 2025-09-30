Prayagraj News : गाजी मियां की दरगाह पर बवाल, मेला के अध्यक्ष समेत छह गिरफ्तार, बहरिया पुलिस की कार्रवाई

प्रयागराज के बहरिया स्थित सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर रौजा मेले में हुए बवाल के बाद पुलिस ने मेला अध्यक्ष समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूटपाट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने अकरम के घर से एक दान पेटी बरामद की है।

संसू, जागरण, बहरिया (प्रयागराज)। सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर रविवार को रौजा मेले के दौरान हुए बवाल मामले में बहरिया पुलिस ने मेले के अध्यक्ष समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया। सभी से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। साथ ही अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह के बाहर पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को मेला लगता है। मेले की देखरेख के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अध्यक्ष नामित किया गया है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सफदर जावेद को दी गई थी।

रविवार को दरगाह पर रौजा मेला लगा था। सफदर जावेद के कमेटी के लोग दरगाह पर मौजूद थे। उसी समय दूसरे पक्ष के मोहम्मद अकरम के घर की महिलाएं सहित 12 लोग दरगाह पर पहुंचे। आरोप है कि लूटपाट कर अकरम के घर की महिलाएं चार दान पेटिका उठा ले गईं। इस दौरान रियासत अली को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में रियासत अली, मोहम्मद जीशान, जानू घायल हो गए थे।

वहीं अकरम की तहरीर पर सलमान, जानू, रियासत अली, जावेद शाह, शोएब, कल्लू को नामजद किया गया। पुलिस ने एक पक्ष से मेले के अध्यक्ष सफदर जावेद, रियासत अली व दूसरे पक्ष से मो. अकरम, आरिफ, जीशान, आजम को गिरफ्तार किया।