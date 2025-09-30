Language
    Prayagraj News : गाजी मियां की दरगाह पर बवाल, मेला के अध्यक्ष समेत छह गिरफ्तार, बहरिया पुलिस की कार्रवाई

    By rajendra yadav Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:22 PM (IST)

    प्रयागराज के बहरिया स्थित सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर रौजा मेले में हुए बवाल के बाद पुलिस ने मेला अध्यक्ष समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूटपाट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने अकरम के घर से एक दान पेटी बरामद की है।

    प्रयागराज में बहरिया स्थित सिकंदरा के दरगाह पर विवाद के बाद पुलिस गिरफ्त में आरोपित। जागरण

    संसू, जागरण, बहरिया (प्रयागराज)। सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर रविवार को रौजा मेले के दौरान हुए बवाल मामले में बहरिया पुलिस ने मेले के अध्यक्ष समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया। सभी से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। साथ ही अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह के बाहर पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं।

    सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को मेला लगता है। मेले की देखरेख के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अध्यक्ष नामित किया गया है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सफदर जावेद को दी गई थी।

    रविवार को दरगाह पर रौजा मेला लगा था। सफदर जावेद के कमेटी के लोग दरगाह पर मौजूद थे। उसी समय दूसरे पक्ष के मोहम्मद अकरम के घर की महिलाएं सहित 12 लोग दरगाह पर पहुंचे। आरोप है कि लूटपाट कर अकरम के घर की महिलाएं चार दान पेटिका उठा ले गईं। इस दौरान रियासत अली को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में रियासत अली, मोहम्मद जीशान, जानू घायल हो गए थे।

    इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बहरिया पुलिस ने सफदर जावेद की तहरीर पर मो. अकरम, इरफान अहमद, सीमा, सुडडी, परवेज, आजम, जीशान, मो. कैफ, मो. सेफ, दिलशाद, सलमान, तौसीफ, अमीन उर्फ गुड्डू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।

    वहीं अकरम की तहरीर पर सलमान, जानू, रियासत अली, जावेद शाह, शोएब, कल्लू को नामजद किया गया। पुलिस ने एक पक्ष से मेले के अध्यक्ष सफदर जावेद, रियासत अली व दूसरे पक्ष से मो. अकरम, आरिफ, जीशान, आजम को गिरफ्तार किया।

    पूछताछ में मो. अकरम ने पुलिस को बताया कि गाजी मियां की दरगाह पर उनका हिस्सा था, जबकि सफदर जावेद ने बताया है कि यह उनके पूर्वजों द्वारा वक्फ किया गया था और उन्हें बोर्ड से नामित किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी छह आरोपितों को जेल भेज दिया।

    रात को पुलिस ने आरोपित अकरम के घर से एक दान पेटिका बरामद किया। एसीपी फूलपुर विवेक यादव का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी है और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा।