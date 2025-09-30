Language
    प्रयागराज में गंगा-यमुना के 4 नए पुलों से 3 एक्सप्रेस-वे की होगी कनेक्टिविटी, लोगों का सफर होगा आसान

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:28 PM (IST)

    प्रयागराज में गंगा और यमुना पर बनने वाले चार नए पुलों को तीन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा जिसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। करैलाबाग-मड़ौका पुल को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और सलोरी-हेतापट्टी पुल को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। एक अन्य पुल को रीवा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इन परियोजनाओं से शहर के लोगों का आवागमन सुगम होगा।(

    प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों पर चार नए पुल बनेंगे, इन्हें तीन एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा और यमुना पर बनने वाले चार नए पुलों को तीन एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेज दिया गया है। इन नए पुलों को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने से आवागमन में लोगों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। इसके साथ ही रिंग रोड को भी रीवा, मीरजापुर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर व लखनऊ हाईवे से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना पर बनने वाले करैलाबाग से मड़ौका फोरलेन पुल को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसका डीपीआर तैयार कराया जा रहा है।इससे चित्रकूट, बांदा, झांसी, दतिया व मैहर जाने वालों के लिए राह आसान हो सकेगी।

    खासतौर पर शहर पश्चिमी तथा पुराने शहर चौक, मुट्ठीगंज, कीडगंज, गऊघाट, मीरापुर, करेली के लोग करैलाबाग होते हुए पुल पर चढ़ेंगे और फिर एक्सप्रेस-वे पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह नए यमुना पुल के समानांतर बनने वाले सिक्सलेन पुल को रीवा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का डीपीआर तैयार जा रहा है। इससे शहर के लोगों की रीवा, सतना, सीधी व जबलपुर व नागपुर का आवागमन बेहद आसान होगा।

    गंगा नदी पर सलोरी-हेतापट्टी फोरलेन पुल को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। इसका भी डीपीआर अक्टूबर में तैयार हो जाने की उम्मीद है। इन तीनों परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

    चारों नए पुलों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये सरकार की ओर से स्वीकृत हो चुके हैं। गंगा और यमुना नदियों पर बनने वाले चार पुलों का निर्माण कार्य के नवंबर माह से शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

    डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि गंगा और यमुना पर बनने वाले चार पुलों मे से तीन ब्रिज को विभिन्न एक्सप्रेस-वे से कनेक्ट करने का प्रस्ताव है। इससे शहर के लोगों का इन एक्सप्रेस-वे पर पहुंचना काफी आसान हो सकेगा। शहर के बाहर निर्माणाधीन रिंग रोड को भी विभिन्न हाईवे से जोड़ा जाएगा।