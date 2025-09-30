Allahabad University : स्नातक प्रथम वर्ष में फेल 2,000 छात्रों को एक मौका, 4 वर्षीय UG में प्रवेश मिल सकेगा

Allahabad University ने बीते सत्र में असफल रहे स्नातक छात्रों को चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया है। 24 अक्टूबर तक पुनः पंजीकरण अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल छात्रों को कौशल विकास और शोध आधारित शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगी।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University के करीब दो हजार स्नातक छात्रों के लिए एक मौका मिला है। बीते सत्र 2024–25 में विश्वविद्यालय कैंपस और उससे संबद्ध कालेजों में तीन वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकित छात्रों में से बड़ी संख्या में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गए थे। फेल होने वालों में 1,650 विद्यार्थी बीए पाठ्यक्रम के थे। अब एनईपी की लचीली शिक्षा प्रणाली इनके लिए सुनहरा मौका बनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन फेल छात्रों को अब चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 24 अक्टूबर तक पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रवेश के बाद वे नियमित कक्षाओं और प्रैक्टिकल में भाग लेंगे।

Allahabad University नई व्यवस्था केवल उन छात्रों के लिए है जो पिछली परीक्षा में असफल हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, यह कदम असफल छात्रों को एक अधिक आधुनिक और लचीले शिक्षा ढांचे में आगे बढ़ने का मौका देने वाला है। चार वर्षीय कोर्स में रिसर्च, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क जैसे तत्व शामिल हैं, जो उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं में और मजबूत बनाएंगे।