Prayagraj News : माफिया अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता की कुर्क जमीन पर भी गरीबों के लिए बनेंगे आशियाने, PDA ने बना ली है रूपरेखा

माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की कुर्क जमीन पर भी पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने की योजना है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) 500 से ज्यादा फ्लैट बनाएगा जिससे गरीब परिवारों को घर मिलेगा। अतीक अहमद की भी कुर्क जमीन पर पीडीए ने गरीबों के लिए आवासीय फ्लैट बनवाए थे।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद अपराध का बादशाह माना जाता था। वह और उसके भाई अशरफ के खौफ से प्रयागराज क्या, आसपास के कई जिलों के लोग खौफजदा थे। दोनों भाइयों की मौत के बाद भी उनकी प्रापर्टी के बारे में लगातार खुलासा होता रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अतीक अहमद के कब्जे वाली भूमि को कुर्क करके उस पर फ्लैट पीडीए ने बनवा कर गरीबों को दिया गया। इसके बाद अब उसकी बीवी शाइस्ता परवीन की कुर्क जमीन पर भी फ्लैट बनाने की योजना है। कई साल पहले सिविल एयरपोर्ट के पास माफिया ने जमीन पर अवैध पर कब्जा करते हुए अपनी बीवी शाइस्ता के नाम लिखवा ली थी।