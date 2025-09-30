Language
    Prayagraj News : माफिया अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता की कुर्क जमीन पर भी गरीबों के लिए बनेंगे आशियाने, PDA ने बना ली है रूपरेखा

    By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:32 PM (IST)

    माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की कुर्क जमीन पर भी पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने की योजना है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) 500 से ज्यादा फ्लैट बनाएगा जिससे गरीब परिवारों को घर मिलेगा। अतीक अहमद की भी कुर्क जमीन पर पीडीए ने गरीबों के लिए आवासीय फ्लैट बनवाए थे।

    माफिया अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता की कुर्क जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट पीडीए बनवाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद अपराध का बादशाह माना जाता था। वह और उसके भाई अशरफ के खौफ से प्रयागराज क्या, आसपास के कई जिलों के लोग खौफजदा थे। दोनों भाइयों की मौत के बाद भी उनकी प्रापर्टी के बारे में लगातार खुलासा होता रहा। 

    अतीक अहमद के कब्जे वाली भूमि को कुर्क करके उस पर फ्लैट पीडीए ने बनवा कर गरीबों को दिया गया। इसके बाद अब उसकी बीवी शाइस्ता परवीन की कुर्क जमीन पर भी फ्लैट बनाने की योजना है। कई साल पहले सिविल एयरपोर्ट के पास माफिया ने जमीन पर अवैध पर कब्जा करते हुए अपनी बीवी शाइस्ता के नाम लिखवा ली थी।

    पुलिस ने गैंग्सटर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित इस संपत्ति को नवंबर 2023 में कुर्क कर दिया था। अब उसी जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने का प्रोजेक्ट प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों को आशियाना मिलेगा।

    पीडीए ने जिला प्रशासन से भूमि मांगी है, जिसके मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे पहले पीडीए ने लूकरगंज में अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर आवासीय योजना को मूर्तरूप दिया था।पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट से करीब एक किलोमीटर दूर पीपलगांव में एक हेक्टेयर से अधिक जमीन है। मौजूदा समय में उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है।

    कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही पीडीए को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद लगभग दो वर्षाें में फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे तमाम आवास विहीन लोगों को राहत मिलेगी।

    पीडीए के उपाध्यक्ष डा. अमित पाल शर्मा कहते हैं कि एयरपोर्ट रोड के बगल एक हेक्टेयर से अधिक जमीन को पुलिस की ओर से कुर्क किया गया था। जल्द ही जिला प्रशासन माध्यम से यह जमीन पीडीए को मिल जाएगी। उसके पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 