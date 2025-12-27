प्रयागराज में नई पहल, नगर निगम अब घर-घर जाकर गोबर इकट्ठा करेगा, नाले-नालियां नहीं होंगी जाम, स्वच्छ रहेगा मुहल्ला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम की ओर से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जा रहा है। शहर के मुहल्लों की सड़कों और गलियों को और बेहतर बनाने की तेयारी है। इसके तहत आने वाले दिनों में पशुपालकों के घरों से डोर-टू-डोर गोबर कलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

बायोगैस प्लांट में बिजली बनाने में मददगार होंगे गोबर पशुपालकों के घर से उठने वाले गोबर जहां बायोगैस प्लांट में बिजली बनाने में मददगार होगा, वहीं नाले और नालियों के जाम होने की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गोबर को नाले-नालियों में बहा दिया जाता है, जिससे चोक हो जाते हैं। इसके लिए नगर निगम पशुपालकों की सूची तैयार कर रहा है।

गोबर नाला-नाली में फेंकने से जाम हो जाता है शहर में एक हजार से अधिक अवैध डेयरी का संचालन किया जा रहा है। ज्यादातर पशुपालक गोबर को नाला और नालियों में फेंक देते हैं जिससे जल बहाव प्रभावित हो जाता है। जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने से कई मुहल्लों में सड़कों पर पानी भर जाता है। गोबर से बिजली बने और नगर निगम की आय हो, इसके दुर्गंध से लोगों को परेशान नहीं हो, इसके लिए निगम की और से अब घरों से गोबर ले जाया जाएगा। घरों से गोबर ले जाने के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी।

शहर में काफी संख्या में अवैध डेयरी दारागंज के शिव रोशन,अल्लापुर के महावीर प्रसाद, बघाड़ा नीलेश यादव, सिविल लाइंस रामचंद्र, राजापुर के मनोज कुमार, अशोक नगर नेहाल सिंह,मुंडेरा के दीनानाथ, तेलियरगंज रंजन निषाद, रसूलाबाद राम लखन, शिवकुटी हरिशंकर, सलोरी के दिनेश शुक्ला, बैरहना सोनू सिंह अलोपीबाग मोहन लाल ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में लोग अवैध डेयरी का संचालन करते हैं।

फैले गोबर से आवागम में भी परेशानी पशुपालक गोबर को सड़क के किनारे या फिर नाला नालियों में डाल देते हैं। बताया कि सड़कों पर भी गोबर बिखरा रहता है जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा होती है। पशु पालकों के घरों से गोबर ले जाने के लिए नगर निगम आने वाले दिनों में एक निर्धारित शुल्क लेगा।

घरों से गोबर बायोगैस प्लांट तक ले जाया जाएगा सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडेय ने बताया कि पशुपालकों के घरों से गोबर बायोगैस प्लांट तक ले जाने की प्रकिया निगम की ओर से जल्द शुरू की जाएगी। उच्च अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता चल रही है। इस व्यवस्था के बाद भी अगर र कोई भी गोबर सड़क या नाली में फेंकेगा तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा।