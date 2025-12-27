Language
    Magh Mela 2026 : माघ मेला के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर वाहन पार्किंग बंद रहेगी, गाड़ियां यहां खड़ी कर सकेंगे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग 1 जनवरी से बंद रहेगी। लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Magh Mela 2026 प्रयागराज माघ मेला के दौरान रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग प्रतिबंध रहेगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला के दौरान रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा पर रोक लगा दी गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए यह आदेश लागू कर दिया गया है, जो एक जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। माघ मेला तीन जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस बार मेले में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ-2025 के सफल माडल को अपनाते हुए वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

    यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग बंद रहेगी

    Magh Mela 2026 उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज तथा छिवकी स्टेशनों पर पार्किंग व्यवस्था सीमित या बंद रहेगी। प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड पार्किंग स्टैंड 17 फरवरी तक पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं सिविल लाइंस साइड का बाइक, कार और ई-रिक्शा स्टैंड प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान बंद रहेगा- दो से पांच जनवरी, 13 से 26 जनवरी, 31 जनवरी से तीन फरवरी तथा 14 से 17 फरवरी तक।

    सूबेदारगंज, छिवकी स्टेशन की पार्किंग बंद रहेगी

    Magh Mela 2026 सूबेदारगंज स्टेशन के राजरूपपुर साइड पार्किंग भी 17 फरवरी तक बंद रहेगी, जबकि सुलेमसराय साइड का स्टैंड उसी अवधि में प्रमुख तिथियों पर बंद होगा। इसी तरह प्रयागराज छिवकी स्टेशन के दोनों पार्किंग स्टैंड एक जनवरी से 17 फरवरी तक बंद रहेंगे। अचानक बंदी से यात्रियों को शुरुआती परेशानी होगी, लेकिन रेलवे का कहना है कि यह कदम दुर्घटनाओं को रोकने और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

    माघ मेला में 42 वैकल्पिक पार्किंग स्थल होंगे

    मेला प्रशासन ने शहर में 42 से अधिक वैकल्पिक पार्किंग स्थल विकसित किए हैं, जहां से शटल बसें और ई-रिक्शा संगम क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। रेलवे ने अपील की है कि श्रद्धालु निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन या विशेष ट्रेनों का उपयोग करें। प्रमुख स्नान पर्वों- मकर संक्रांति (15 जनवरी), मौनी अमावस्या (18 जनवरी), वसंत पंचमी (23 जनवरी) आदि पर भीड़ अधिक रहेगी, इसलिए इनके अनुरूप ही योजना बनाएं। माघ मेला 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा और पार्किंग पर प्रतिबंध इसके दो दिन बाद तक जारी रहेगा।

