    Magh Mela 2026 : प्रतापगढ़ में रोडवेज बस चालकों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर, श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रतापगढ़ रोडवेज प्रयागराज में माघ मेले की यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए आसान बनाने के लिए तैयार है। बसों के सही संचालन के लिए कर्मचारिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    Magh Mela 2026 : आंबेडकर चौराहा-मीरा भवन रोड पर स्थित रोडवेज का प्रतापगढ़ डिपो। जागरण।

    संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज माघ मेले की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की कवायद चल रही है। रोडवेज बसों के सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन प्रभारियों और तकनीकी कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है, ग्राउंड पर टीमें तैनात रहेंगी। कंट्रोल रूम से बस के संचालन और चालकों पर नजर रखी जाएगी।

    तीन जनवरी से माघ मेला का होगा आरंभ 

    प्रतापगढ़ डिपो से रोजाना 92 बसों का संचालन किया जाता है। इसमें सबसे अधिक बसों का संचालन प्रयागराज रूट पर होता है। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित अन्य रूटों पर भी बसों का आवागमन होता है। तीन जनवरी से प्रयागराज में माघ मेले का आरंभ होगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    मेले तक सुरक्षित और सुगम यात्रा होगी 

    श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम कई अहम कदम उठाने जा रहा है। इस बार रात के दौरान भी बसों का संचालन होगा। बसों की लोकेशन और उपलब्धता की जानकारी आदि के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। ये सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को मेले तक सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराने के लिए रहेंगी।

    रोस्टरवार कर्मियों की होगी तैनाती 

    कंट्रोल रूम में रोस्टरवार कर्मियों की तैनाती होगी। इसका माघ मेले के नाम पर ग्रुप भी बनाया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अनवार अहमद ने बताया कि माघ मेले को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कंट्रोल रूम स्थापित करने के अलावा रोस्टरवार कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

    तैनात रहेंगे अतिरिक्त चालक और परिचालक

    माघ मेले को लेकर जहां प्रतापगढ़ डिपो पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी ओर अलग से चालक और परिचालक की भी ड्यूूटी लगाई जाएगी। आपात परिस्थितियों में चालकों और परिचालकों को संगम नगरी भेजा जाएगा। टेक्निकल स्टाफ की भी अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी।

