Magh Mela 2026 : प्रतापगढ़ में रोडवेज बस चालकों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर, श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी

संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज माघ मेले की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की कवायद चल रही है। रोडवेज बसों के सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन प्रभारियों और तकनीकी कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है, ग्राउंड पर टीमें तैनात रहेंगी। कंट्रोल रूम से बस के संचालन और चालकों पर नजर रखी जाएगी।

तीन जनवरी से माघ मेला का होगा आरंभ प्रतापगढ़ डिपो से रोजाना 92 बसों का संचालन किया जाता है। इसमें सबसे अधिक बसों का संचालन प्रयागराज रूट पर होता है। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित अन्य रूटों पर भी बसों का आवागमन होता है। तीन जनवरी से प्रयागराज में माघ मेले का आरंभ होगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मेले तक सुरक्षित और सुगम यात्रा होगी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम कई अहम कदम उठाने जा रहा है। इस बार रात के दौरान भी बसों का संचालन होगा। बसों की लोकेशन और उपलब्धता की जानकारी आदि के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। ये सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को मेले तक सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराने के लिए रहेंगी।

रोस्टरवार कर्मियों की होगी तैनाती कंट्रोल रूम में रोस्टरवार कर्मियों की तैनाती होगी। इसका माघ मेले के नाम पर ग्रुप भी बनाया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अनवार अहमद ने बताया कि माघ मेले को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कंट्रोल रूम स्थापित करने के अलावा रोस्टरवार कर्मियों को तैनात किया जाएगा।