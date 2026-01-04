प्रयागराज माघ मेला में बड़े कमाल की हैं सीटियां और बेंत... बिना असलहे के तितर-बितर करती हैं भीड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हाथ में न बेंत और न ही सरकारी असलहे। किसी तरह के अन्य संसाधन भी नहीं जिनसे भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। सीटियां ही काफी हैं जिनके बजते ही लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है और अनावश्यक खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ती। यह नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों का अपना तरीका है। इसकी बदौलत संगम समेत अन्य घाटों पर स्नानार्थियों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले अनावश्यक लोगों को हटाया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों की सीटियां बड़े कमाल की हैं।

प्रयागराज माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शनिवार से हो चुकी है। संगम के अलावा वीआइपी घाट, किलाघाट, दारागंज, पांटून पुलों के आसपास स्नान घाटों पर पीले रंग की जैकेट और टोपी पहने स्वयंसेवक दिख जाएंगे। कुछ के कंधे पर स्टार होगा और गले में लटकी सीटियां। बस इतनी ही पहचान है स्वयंसेवकों की।

भीड़ का दबाव बढ़े या फिर स्नानार्थी महिलाओं के आसपास अनावश्यक खड़े लोगों को देख बजने लगती हैं इनकी सीटियां। लोग अपने कदम स्वयं ही पीछे करने लगते हैं और स्नान घाट पल भर में खाली हो जाता है। संगम नोज पर नागरिक सुरक्षा संगठन के डिप्टी वार्डेन हिमांशु गुप्ता अपनी टीम के साथ घाट पर भीड़ को नियंत्रित करते हुए मिले। इनके रहते किसी में साहस नहीं हो पा रहा था कि मोबाइल कैमरे से फोटो खींच ले। सवाल महिलाओं के स्नान करते समय उनकी निजता का जो है।