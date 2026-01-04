भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में हलचल तेज, स्थानीय मुद्दों को लखनऊ तक पहुंचाने में जुटे जनप्रतिनिधि
भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद संगठन में गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ गई हैं। प्रयागराज के जनप्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों को लखनऊ तक पहुँचाने में ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद संगठन में हलचल तेज है। जिला, प्रांत व प्रदेश की इकाई के लोगों की भी गतिविधियां तेज हैं। उधर मंत्रिमंडल में भी कुछ नए चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। नववर्ष की बधाई के बहाने सभी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी अपनी सक्रियता को संगठन व जिम्मेदार लोगों सामने व्यक्त किया जा रहा है। खास यह कि जिलों की समस्याओं व आकांक्षाओं को लेकर भी जनप्रतिनिधि मुखर हैं।
फूलपुर विधायक ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
संगम नगरी के जनप्रतिनिधि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। फूलपुर विधायक दीपक पटेल ने मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखा। माघ मेला की तैयारियों और बसावट आदि के साथ स्नानार्थियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं से अवगत कराया। क्षेत्र के अन्य राजनीतिक समीकरणों पर विमर्श के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए कार्ययोजना बनाए जाने का आग्रह किया।
कैबिनेट मंत्री समेत ये विशिष्टजन सीएम से मिले थे
इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्त नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, विधायक पीयूष रंजन निषाद सहित कई जिला व क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। पूर्व मंत्री नरेद्र सिंह गौर ने भी माघ मेला की व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री से लखनऊ में पहुंचकर संवाद किया है।
उप मुख्यमंत्री केशव से भी मिलने वालों की लंबी सूची
राजनीतिक गलियारे में इन मुलाकातों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी लखनऊ में मिलने के लिए जाने वालों की लंबी सूची है। यह सब पंचायत चुनाव से लेकर 2027 और एमएलसी चुनाव की तैयारी की दिशा में तेज हो रही गतिविधियों को रेखांकित करने वाले कदम हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।