माघ मेला में नाविकों का हंगामा, धरना देकर लाइसेंस बनाने में अवैध वसूली का आरोप, मेला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान यमुना में नाव चलाने को जारी होने वाले लाइसेंस के लिए अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप रविवार को नाविकों ने जमकर हंगामा काटा। वीआइपी घाट के पास बने लाइसेंस घर के सामने नाविकों ने धरना देकर जल पुलिस और मेला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।

मेला प्रशासन स्टाफ, जल पुलिस के सिपाही वसूली कर रहे नाविकों ने आरोप लगाया कि लाइसेंस देने के नाम पर मेला प्रशासन का स्टाफ और जल पुलिस के सिपाही पांच हजार रुपये वसूल रहे हैं। सामान्य दिनों में संगम के आस-पास के घाटों पर स्थानीय नाविक ही नावों का संचालन करते हैं। इनमें अरैल, झूंसी, दारागंज, कीडगंज, मुट्ठीगंज, बलुआघाट, सदियापुर, महेवा के नाविक शामिल होते हैं।

माघ मेला में आसपास के जिलों के नाविक भी आते हैं माघ मेला के दौरान प्रयागराज के अलावा मीरजापुर, भदोही, कौशांबी के नाविक आ जाते हैं। माघ मेला में यमुना में नावों के संचालन के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इस बार लाइसेंस जारी करने में गंभीर आरोप लगे हैं।

नाविकों का आरोप- कई दिनों से दौड़ाया जा रहा दरअसल, लाइसेंस के नाम पर वसूली की जा रही है। नाविकों का आरोप है कि लाइसेंस के लिए उन्हें 15 दिनों से दौड़ाया जा रहा है। पिछले तीन-चार दिनों से पांच हजार रुपये की वसूली की जाने लगी है।जिन्होंने रुपये दिए, उनके लाइसेंस जारी कर दिए गए, जबकि जिनके आवेदन दो हफ्ते से जमा हैं, उनके लाइसेंस नहीं जारी किए जा रहे हैं।

रविवार को सब्र का टूटा बांध कई दिनों से हैरान-परेशान नाविकों का सब्र रविवार टूट गया। बड़ी संख्या में नाविकों ने लाइसेंस घर के सामने धरना दिया। इस दौरान जल पुलिस तथा मेला प्रशासन के स्टाफ के खिलाफ उनके सामने ही नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ती देख मेला प्रशासन के स्टाफ वहां से चला गया।