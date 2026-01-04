प्रयागराज में अब 24 घंटे में स्ट्रीट लाइट ठीक होगी, आपको कंट्रोल रूम के इस नंबर पर करना होगा बस एक काल
प्रयागराज नगर निगम ने शहर में खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या को दूर करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर खराब लाइट को ठीक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आपके घरों के आस-पास अगर स्ट्रीट लाइट खराब है और शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मार्ग के प्रकाश को बेहतर करने और जन सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने विशेष तैयारी की है।
नगर निगम की विशेष तैयारी
आने वाले कुछ ही दिनों में शिकायत के 24 घंटे के भीतर खराब स्ट्रीट लाइट ठीक की जाएगी। नगर निगम की ओर से विशेष 24 टीम बनाई गई है। हर जोन में तीन टीम लगाई जाएगी। शहर में मार्ग प्रकाश को बेहतर करने के लिए 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई गई है।
इस कंट्रोल रूम नंबर पर करें काल
शहर की हर गली और सड़क रोशन रहे, इसके लिए बनाई गई टीम में चार सदस्यों को रखा गया है। कंट्रोल रूम नंबर 1920 और 1533 पर शिकायत करने के कुछ ही घंटों में यह टीम खराब लाइट को दुरुस्त करने पहुंचेगी। विशेष टीम जिस वार्ड में खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करेगी उस वार्ड के पार्षद और शिकायत करने वाले को भी सूचित करेगी।
टीम को दिए गए सख्त निर्देश : डॉ. संजय कटियार
नगर निगम में विद्युत यांत्रिक के मुख्य अभियंता डाॅ. संजय कटियार ने बताया कि मार्ग प्रकाश कीसमस्या को दूर करने के लिए यह टीमें बनाई गईं हैं। टीम को सख्त निर्देश दिया गया है शिकायत के चंद घंटों में खराब स्ट्रीट लाइट ठीक की जाए। स्टोर में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट रखी हुई है।
नगर निगम के स्टोर में है 14 हजार स्ट्रीट लाइट
नगर निगम के स्टोर में 14 हजार स्ट्रीट लाइन रखी हुई हैं। विस्तारित क्षेत्र के वार्डों में 100 और पुराने वार्डों में 20-20 स्ट्रीट लाइट दी जाएंगी। पार्षदों की मांग पर यह लाइटें लगाई जा रही है। कई पार्षदों की ओर से अभी तक लाइट लगाने के लिए आवेदन नहीं आया है।
