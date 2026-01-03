प्रयागराज जंक्शन पर चलती ट्रेन में फंसकर घिसटने लगा यात्री, लोगों की सांसें अटकी, RPF के दारोगा ने ऐसे बचाई जान
प्रयागराज जंक्शन पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय फिसल गया और घिसटने लगा। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर शनिवार सुबह ऐसी घटना हुई जो लोगों की सांसें अटका दी। जो कुछ भी हुआ, वह मौत और जिंदगी के बीच के चंद सेकेंड का असली संघर्ष था। यहां एक नौजवान यात्री की लापरवाही उसे मौत के मुंह तक ले जा रही थी, फरिश्ता बने जांबाज आरपीएफ दारोगा ने उसे खींच निकाला, जिससे जान बच सकी।
प्लेटफार्म नंबर दो पर सुबह की घटना
प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर सुबह 9:23 बजे यात्रियों की गहमा-गहमी थी। गाड़ी संख्या 63237 डीडीयू-सूबेदारगंज मेमू ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी थी। तभी कानपुर के टिकरा पैगंबरपुर का रहने वाला 25 वर्षीय विकेश चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में दौड़ पड़ा। अक्सर लोग समय बचाने की होड़ में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, और विकेश ने भी यही किया।
ट्रेन के साथ घिसटने लगा यात्री
जैसे ही उसने गेट पकड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया। अगले ही पल विकेश प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच के संकरे और जानलेवा गैप में जा गिरा। वह ट्रेन के साथ घिसटने लगा। प्लेटफार्म पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, चीख-पुकार मच गई। मौत उसे अपनी ओर खींच रही थी।
आरपीएफ उप निरीक्षक ने दिखाई फुर्ती, बचाई जान
वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा की नजर उस पर पड़ी। बिना एक सेकंड गंवाए, उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। उन्हें पता था कि अगर पल भर की भी देरी हुई, तो विकेश का शरीर ट्रेन के पहियों के नीचे आ जाएगा। कार्तिक ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अपनी जान की परवाह किए बिना घिसट रहे युवक को पकड़कर खींचा। इस प्रकार उसकी जान बच सकी। यात्रियों और रेल अधिकारियों ने कार्तिक के इस निस्वार्थ साहस की प्रशंसा की।
इंस्पेक्टर बोले- यह घटना एक गंभीर चेतावनी
इंस्पेक्टर अमित कुमार मीना ने बताया कि युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन यह घटना एक गंभीर चेतावनी है। रेलवे प्रशासन बार-बार यात्रियों को आगाह करता है कि चलती ट्रेन में कभी न चढ़ें, क्योंकि चंद मिनटों की देरी आपकी पूरी जिंदगी छीन सकती है। प्लेटफार्म पर सतर्क रहें, ट्रेन के आते और जाते समय पीली रेखा से दूर रहें। अपनी सुरक्षा सर्वोपरि रखें, कोई भी गंतव्य आपकी जान से बढ़कर नहीं है। बार-बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे।
