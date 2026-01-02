Language
    प्रयागराज के संगम तट से 3 जनवरी से शुरू होगी गो-गंगा, जंगल-जमीन जन जागरण यात्रा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अभियान

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रयागराज में गो, गंगा, जंगल, जमीन जन जागरण यात्रा निकालेगा। यह यात्रा माघ मेला के पहले स्नान पर्व, पौष पूर्णिमा, 3 जनवरी को ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की गो-गंगा, जंगल-जमीन जन जागरण यात्रा तीन जनवरी से शुरू होगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से गो, गंगा, जंगल, जमीन जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इसका आरंभ माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर तीन जनवरी को सुबह नौ बजे संगम तट से होगा। इस आयोजन में प्रयाग विकास परिषद एवं सामाजिक क्षमता संघ भी सयोगी रहेगा।

    यात्रा में साधु-संत आदि शामिल रहेंगे

    सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह पटेल ने बताया कि जनजागरण यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन व आरती से होगी। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले साधु-संत, विधायक व सांसद भी शामिल होंगे।

    पांच चरणों में होगी जन जागरण यात्रा 

    उन्होंने बताया कि जन जागरण यात्रा पांच चरण होगी। पहला चरण तीन जनवरी को गो माता के लिए, दूसरा 14 जनवरी को मां गंगा के लिए, तीसरा 18 जनवरी को जंगल संरक्षण के लिए, चौथा 23 जनवरी को जल संरक्षण के लिए और पांचवां चरण 15 फरवरी को जमीन के संरक्षण के लिए होगा। इस मौके पर राजेश केसरवानी, महंत दिव्य प्रकाश, गीतानंद महाराज, रंगबलि पटेल, अंगद सिंह, राजीव पटेल आदि मौजूद रहे।

    प्रतिदिन चलेगी सीता रसोई

    विश्व हिंदू परिषद की ओर से माघ मेला में शिविर लग रहा है। इसमें हिंदू एकता के मंत्र दोहराए जाएंगे। लोगों को संगठित होने का संदेश दिया जाएगा। शिविर में प्रतिदिन सीता रसोई चलेगी। यहां कोई भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। इसके साथ ही विहिप की ओर से आठ, नौ, 10 और 11 जनवरी को राष्ट्र सेविका समिति का प्रशिक्षण वर्ग, 18, 19 जनवरी को गो रक्षा विभाग का प्रांत सम्मेलन, 20 जनवरी को मार्गदर्शक मंडल की बैठक, 21 को संत सम्मेलन, 25 को युवा व्यवसायी सम्मेलन सहित विभिन्न आयोजन होने हैं।

    शिविर लगाया जाएगा

    इसी क्रम में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की ओर से भी शिविर लग रहा है। इसमें प्रकृति वंदन, गंगा वंदन, मातृ पितृ आचार्य एवं अतिथि वंदन, स्तोत्र सरिता पाठ, स्वास्थ्य एवं योग चेतना संबंधी आयोजन होंगे।

