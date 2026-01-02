प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, 11 वर्षीय बालक को ट्रैक्टर-ट्राली ने रौंदा, चली गई जान, चालक पुलिस की गिरफ्त में

संसू, कौंधियारा, प्रयागराज। यमुनापार में दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय बालक नंदन मिश्र पुत्र चंद्र प्रकाश मिश्र की मौत हो गई। गुरुवार देर शाम ढोढ़री नहर पुलिया के पास हुई दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है और स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।

बताया जाता है कि नंदन मिश्रा किसी काम से घर के बाहर गया था। इसी दौरान ढोढ़री नहर पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उसे टक्कर मार दी। नंदन सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। स्वजन व ग्रामीणों ने शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

उधर हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर कौंधियारा थाना क्षेत्र के एकौनी गांव के किसी व्यक्ति का है। सूचना पर कौंधियारा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर-ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया।

इस संबंध में थाना प्रभारी कौंधियारा कुलदीप शर्मा ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना नहीं मिली थी। घायल बालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और चालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके।