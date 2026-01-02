Language
    पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में आनलाइन कार्यों पर जोर, अपर निदेशक ने पद संभालने के बाद दिए अहम निर्देश

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:23 PM (IST)

    प्रयागराज के पत्राचार शिक्षा संस्थान में अपर निदेशक सीएल चौरसिया ने पदभार संभाला। उन्होंने ऑनलाइन कार्य को बढ़ावा देने और प्रदेश के केंद्रों की समीक्ष ...और पढ़ें

    Hero Image

    पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज के अपर निदेशक ने पद संभाला, अब संस्थान आनलाइन कार्य की ओर बढ़ेगा।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में अपर निदेशक (एडी) बनाए गए सीएल चौरसिया ने नव वर्ष के पहले दिन गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने प्रदेश में संचालित केंद्रों के संबंध में जानकारी लेने के साथ कार्यालय और केंद्र की कार्य संस्कृति की समीक्षा की।

    आनलाइन कार्य समय की मांग है

    एडी ने कहा कि आफलाइन किए जा रहे कार्यों से आगे बढ़कर अब आनलाइन कार्य की ओर बढ़ना समय की मांग है। इस दिशा में प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों, प्रवक्ताओं एवं कर्मचारियों को दिए। उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया।

    कई जिलों के बीएसए, डीआइओएस ने रखी अपनी बात

    कई जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस), प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) रहे अपर निदेशक ने पत्राचार शिक्षा संस्थान से जुड़े प्रत्येक जनपदों के केंद्रों की समस्याओं को मंडलवार सूचीबद्ध करके प्रस्तुत करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए। इसे पूर्ण करने के लिए 10 कर्मचारियों को कार्य में लगाने को कहा, ताकि रिपोर्ट जल्द तैयार हो सके।

    समस्याओं की रिपोर्ट मांगी

    संस्थान की उपयोगिता को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के सहयोग और समन्वय से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जिन जनपदों के केंद्रों से समस्याएं आ रही हैं, उनके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) के माध्यम से रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए।

    पाठ्य पुस्तक पंजीकृत अभ्यर्थियों तक जल्द पहुंचाएं

    इस संबंध में कुशीनगर के एक केंद्र की जांच करने के लिए उन्होंने सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक से दूरभाष पर बात की। संस्थान में रखी पाठ्य पुस्तकों को पंजीकृत अभ्यर्थियों तक जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा कि पुस्तकों का वितरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए एप तैयार कराया जाएगा, जिस पर पाठ्यसामग्री वितरण की फोटो अपलोड करने की व्य‍वस्था सुनिश्चित की जाएगी।

