Christmas 2025 : क्रिसमस की खुशियों में संगम नगरी सराबोर, प्रभु यीशु को नमन, 'हैप्पी क्रिसमस' 'मैरी क्रिसमस' की धूम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Christmas 2025 यीशु के आगमन की खुशी और मसीही समुदाय के लिए साल भर का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस गुरुवार को उत्साह, उमंगों पर लहरें लेकर आया है। गिरजाघरों में मेले लगे हैं। महिला-पुरुष, युवा और बच्चे झूम उठे हैं। बिशप और पादरी की उपस्थिति में कैरल गीत बाइबिल के यशायाह पाठ से शांति और सद्भावना के संदेश दिए गए। दिव्य ज्योति के रूप में यीशु का स्वागत हुआ।

झांकियों ने मोहा मन Christmas 2025 दो दिन बाद आज गुरुवार को धूप भी खिली है। मौसम साफ होने से आल सेंट कैथेड्रल (पत्थर गिरजाघर), सेंट जोसेफ, कटरा, यूनियन चर्च, होली ट्रिनिटी और नैनी चर्च आदि में सजेधजे लोग क्रिसमस की खुशी मनाने सुबह से ही पहुंच गए। झांकियों ने बच्चों का मन मोह लिया।

एक-दूसरे को खिलाए केक, दी बधाई Christmas 2025 घरों में भी एक-दूसरे को केक खिलाते हुए 'हैप्पी क्रिसमस' 'मैरी क्रिसमस' कह कर बधाई दी गई। उत्साह और उमंग तो मसीही समाज में एक सप्ताह से जारी है लेकिन गुरुवार 25 दिसंबर का दिन सभी के लिए कुछ खास है। सुबह युवा, पादरी और अन्य लोग गिरजाघरों में पहुंच गए। भव्य सजावट और झांकियों के बीच मोमबत्तियां जलाकर यीशु से मनोकामना मांगी। सभी चेहरों पर मुस्कान बिखर गई।

यीशु का किया गान Christmas 2025 यीशु आया-यीशु आया के गान के साथ महिला, पुरुष, युवा गिरजाघरों के मुख्य सभागार में पहुंच गए। कुर्सियों पर सबने अपनी-अपनी जगह बना ली। चमकते सितारों के बीच बिशप ने यीशु के आगमन पर सभी को बधाई दी। पत्थर गिरजाघर में डायोसिस ऑफ लखनऊ, सीएनआई के बिशप मॉरिस एडगर दान ने आराधना कराई। बाइबिल के यशायाह 7:14 के पाठ से हुई।

'विश्वास व प्रेम से इस दिव्य उपहार को जीवन में अपनाएं' इसमें बताया गया है कि 'परमपिता स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा'। मॉरिस एडगर दान ने कहा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो पापों से मुक्ति, शांति और अनंत जीवन देने आया है। उपासकों से आह्वान किया कि विश्वास व प्रेम से इस दिव्य उपहार को जीवन में अपनाएं। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को प्लम केक खिलाकर मैरी क्रिसमस कहते हुए बधाई दी। उपस्थित सभी लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मनोकामना मांगी। बिशप ने सभी को आशीर्वाद दिया, बच्चों संग सेल्फी ली।