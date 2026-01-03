SIR का दूसरा चरण शुरू, प्रयागराज में भाजपाई घर-घर जाकर नए मतदाताओं के जुड़वाएंगे नाम
प्रयागराज में भाजपा SIR के दूसरे चरण में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए घर-घर जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय किया गया है, जो लोगों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एसआइआर को लेकर भाजपा सजग है। बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। पहले चरण में सभी ने मतदाताओं को 2003 की सूची से नाम खोजने में सहयोग दिया। अब नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने की तैयारी है।
इसके लिए पार्टीजनों की कार्यशालाएं कराई जा रही हैं। इनमें जिलों के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जन प्रतिनिधि सहित मोर्चा के पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए घर-घर जाने का निर्देश है। वे लोगों के व्यक्तिगत विवरण जुटाते हुए फार्म छह भरवाने में सहयोग देंगे।
गंगापार प्रवक्ता उमेश तिवारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र फाफामऊ में शनिवार दोपहर विधायक गुरु प्रसाद मौर्य के कार्यालय शांतिपुरम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला प्रभारी उत्तर मौर्य, विशिष्ट अतिथि जिला प्रवासी हौंसिला पाठक मौजूद रहे।
कार्यशाला में मंडल व बूथ वार मतदाताओं की संख्या बताते हुए नए मतदाताओं को जोड़ने पर बल दिया जाएगा। पदाधिकारियों को बूथवार एएसडी सूची, शिफ्ट हुए मतदाताओं की संख्या, मृत मतदाताओं की संख्या आदि का विवरण रखा जाएगा।
बूथवार चिह्नित नए मतदाताओं की सूची भी कार्यकर्ताओं को देना है। उनके समस्त विवरण जैसे पिता का नाम, बूथ क्रमांक, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि पार्टी स्तर पर एकत्र करने की प्रेरणा इस कार्यशाला में दी जाएगी। इसी तरह की कार्यशाला यमुनापार व महानगर इकाई की ओर से भी कराई जाएगी।
