    प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसे में 14 लोग घायल, ट्रेलर ट्रक ने कार में मारी टक्कर, बचाने के प्रयास में बस गड्ढे में गिरी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर सोरांव थाना क्षेत्र के पास एक ट्रेलर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। टक्कर से बचने की कोशिश में एक

    Hero Image

    प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर सोरांव में सड़क हादसे में घायल लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गंगापार के सोरांव थाना क्षेत्र के अब्दालपुर खास गांव के निकट हाईवे पर ट्रेलर ट्रक ने कार में टक्कर मारी। इसी दौरान प्रयागराज से आंबेडेकर नगर जा रही रोडवेज की बस बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में बस सवार यात्री और चालक के साथ ही कार चालक जख्मी हुए। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

    सोरांव के अब्दालपुर खास गांव के निकट हादसा 

    प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर प्रतापगढ़ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टेलर ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दिया। इसी दौरान रोडवेज की बस प्रयागराज से प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी। बस चालक ने टक्कर न लगे, इसे बचाने का प्रयास किया तो बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई।

    Prayagraj Ayodhya Highway Accident

    चार एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी सोरांव भेजा गया 

    हादसे में 14 लोग घायल हो गए। वही कार चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सोरांव पहुंचाया।

    तीन गंभीर लोग एसआरएन अस्पताल में भर्ती 

    बस चालक समेत तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को सीएचसी के चिकित्सकों ने स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल के लिए रेफर किया। वहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि ट्रेलर ट्रक का चालक गलत साइड से हाईवे पर चला आ रहा था, जिसके कारण यह घटना घटित हुई।

    ये लोग हुए हैं घायल

    रिचा यादव 21 वर्ष निवासी पहाड़पुर बस्ती, गिरजापति 33 वर्ष निवासी आंबेडकर नगर, रुचि आंबेडकर नगर, रामसुमेरा आंबेडकर, रिया आंबेडकर नगर, सौम्या अकबरपुर, जानहवी अकबरपुर, दिनेश अकबरपुर, शालिनी श्रीवास्तव आंबेडकर नगर, अंजुम निशा,सईद ,आरिफ गुरुकुन निशा, नियाजुल निशा, निवासी प्रतापगढ़ घायल हुए हैं।

    ये घायल एसआरएन अस्पताल में भर्ती हैं

    बताया जाता है कि घायलों में सईद का हाथ  टूट गया है जबकि गुरुकुन निशा का हाथ पैर टूटा है। वही नियाजुल निशा को सिर में गंभीर चोट होने के कारण बेहोशी की हालत में स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर किया गया।

