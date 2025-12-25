एक करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी में बदमाशों का मिला सुराग, प्रयागराज पुलिस गिरफ्तारी का कर रही प्रयास
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के थरवई इलाके में लगभग एक करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी की वारदात हुई थी। जांच-पड़ताल कर रही पुलिस राजफाश के करीब पहुंच गई है। बदमाशों का सुराग मिल गया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है।
थरवई के मुहम्मदपुर गांव में चोरी की वारदात
थरवई क्षेत्र के मुहम्मदपुर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र दीनानाथ शुक्ला के घर शनिवार की रात चोरी हुई थी। चोरों ने घर के ऊपरी हिस्से में बने तीन कमरों में रखे बाक्स और अलमारी का ताला तोड़ दिया था। इसमें रखे करीब 700 ग्राम सोने व लगभग साढ़े तीन किलोग्राम चांदी के जेवर समेत एक करोड़ से अधिक का सामान पार कर लिया था।
थरवई पुलिस संग क्राइम ब्रांच की टीमें सुराग लगा रहीं
इलाके में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के खुलासे के लिए स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीमों को भी लगाया गया है। कई दिनों की खोजबीन और सुरागरसी के बाद अब जाकर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं।
आरोपित जल्द पुलिस गिरफ्त में होंगे : एसीपी
विभागीय सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। अब उनकी गिरफ्तारी व चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। एसीपी थरवई अरुण परासर का कहना है कि घटना में विवेचना चल रही है। जल्द ही आरोपित गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे।
