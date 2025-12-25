Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी में बदमाशों का मिला सुराग, प्रयागराज पुलिस गिरफ्तारी का कर रही प्रयास

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:51 PM (IST)

    प्रयागराज के थरवई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र के घर हुई एक करोड़ रुपये की चोरी के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस का दावा है क ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के थरवई में एक करोड़ रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी के करीब पुलिस पहुंच चुकी है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के थरवई इलाके में लगभग एक करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी की वारदात हुई थी। जांच-पड़ताल कर रही पुलिस राजफाश के करीब पहुंच गई है। बदमाशों का सुराग मिल गया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थरवई के मुहम्मदपुर गांव में चोरी की वारदात

    थरवई क्षेत्र के मुहम्मदपुर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र दीनानाथ शुक्ला के घर शनिवार की रात चोरी हुई थी। चोरों ने घर के ऊपरी हिस्से में बने तीन कमरों में रखे बाक्स और अलमारी का ताला तोड़ दिया था। इसमें रखे करीब 700 ग्राम सोने व लगभग साढ़े तीन किलोग्राम चांदी के जेवर समेत एक करोड़ से अधिक का सामान पार कर लिया था।

    थरवई पुलिस संग क्राइम ब्रांच की टीमें सुराग लगा रहीं

    इलाके में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के खुलासे के लिए स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीमों को भी लगाया गया है। कई दिनों की खोजबीन और सुरागरसी के बाद अब जाकर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं।

    आरोपित जल्द पुलिस गिरफ्त में होंगे : एसीपी

    विभागीय सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। अब उनकी गिरफ्तारी व चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। एसीपी थरवई अरुण परासर का कहना है कि घटना में विवेचना चल रही है। जल्द ही आरोपित गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में ट्रैक्टर समेत चालक का अपहरण, गुंडा टैक्स न देने पर वारदात, पुलिस ने बरामद किया

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में गोबर की कमी के कारण पांच दिन से बायोगैस प्लांट ठप, पर्याप्त बिजली उत्पादन भी नहीं हो पा रहा