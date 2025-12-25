प्रतापगढ़ में चिलबिला-अमेठी हाईवे पर सड़क हादसा, घने कोहरे से असंतुलित हुई रोडवेज बस पलटी, ड्राइवर और कंडक्टर घायल
प्रतापगढ़ में चिलबिला-अमेठी हाईवे पर कोहरे के कारण रोडवेज बस पलटने से ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए। गड़वारा क्षेत्र में हुई दुर्घटना में बस वाराणसी स ...और पढ़ें
संसू, जागरण, गड़वारा (प्रतापगढ़)। वातारण में छाए घने कोहरे में सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बुधवार रात चिलबिला-अमेठी हाईवे पर एक रोडवेज की बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को हल्की चोट आई। संयोग ही था कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था।
गड़वारा क्षेत्र के मंगापुर से एक रोडवेज की बस प्रतिदिन वाराणसी के लिए सुबह लगभग सात बजे रवाना होती है। यही बस रात में यहीं वापस लौटती है। बुधवार रात लगभग 9:30 बजे वाराणसी से रोडवेज की बस लौट रही थी।
चिलबिला-अमेठी हाईवे पर स्थित डंगरी के पास घने कोहरे के चलते ड्राइवर का बस से संतुलन हट गया। इसके बाद बस सड़क के किनारे पलट गई। बस ड्राइवर जितेंद्र यादव निवासी बनवीरपुर संग्रामपुर अमेठी और कंडक्टर आशीष वर्मा निवासी तेलियानी कोठा नेवडिया सांगीपुर मामूली रूप से घायल हो गए।
राहगीरों द्वारा रोडवेज बस पलटने की सूचना पर गड़ावारा थाने की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घायल ड्राइवर और कंडक्टर का प्राथमिक इलाज करवाया। इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। सभी का यही कहना था कि संयोग था कि बस में कोई भी सवारी नहीं थी, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।