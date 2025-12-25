Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ में चिलबिला-अमेठी हाईवे पर सड़क हादसा, घने कोहरे से असंतुलित हुई रोडवेज बस पलटी, ड्राइवर और कंडक्टर घायल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में चिलबिला-अमेठी हाईवे पर कोहरे के कारण रोडवेज बस पलटने से ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए। गड़वारा क्षेत्र में हुई दुर्घटना में बस वाराणसी स ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतापगढ़ के गड़वारा में घने कोहरे के कारण रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे के बाद जुटे लोग। जागरण 

    संसू, जागरण, गड़वारा (प्रतापगढ़)। वातारण में छाए घने कोहरे में सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बुधवार रात चिलबिला-अमेठी हाईवे पर एक रोडवेज की बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को हल्की चोट आई। संयोग ही था कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गड़वारा क्षेत्र के मंगापुर से एक रोडवेज की बस प्रतिदिन वाराणसी के लिए सुबह लगभग सात बजे रवाना होती है। यही बस रात में यहीं वापस लौटती है। बुधवार रात लगभग 9:30 बजे वाराणसी से रोडवेज की बस लौट रही थी।

    चिलबिला-अमेठी हाईवे पर स्थित डंगरी के पास घने कोहरे के चलते ड्राइवर का बस से संतुलन हट गया। इसके बाद बस सड़क के किनारे पलट गई। बस ड्राइवर जितेंद्र यादव निवासी बनवीरपुर संग्रामपुर अमेठी और कंडक्टर आशीष वर्मा निवासी तेलियानी कोठा नेवडिया सांगीपुर मामूली रूप से घायल हो गए। 

    राहगीरों द्वारा रोडवेज बस पलटने की सूचना पर गड़ावारा थाने की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घायल ड्राइवर और कंडक्टर का प्राथमिक इलाज करवाया। इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। सभी का यही कहना था कि संयोग था कि बस में कोई भी सवारी नहीं थी, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।

    यह भी पढ़ें- ...तो प्रतापगढ़ में अस्पताल से फरार बदमाश मुंबई भाग गया, बालिका से दुष्कर्म आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा था

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में ट्रैक्टर समेत चालक का अपहरण, गुंडा टैक्स न देने पर वारदात, पुलिस ने बरामद किया