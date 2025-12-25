प्रतापगढ़ में चिलबिला-अमेठी हाईवे पर सड़क हादसा, घने कोहरे से असंतुलित हुई रोडवेज बस पलटी, ड्राइवर और कंडक्टर घायल

संसू, जागरण, गड़वारा (प्रतापगढ़)। वातारण में छाए घने कोहरे में सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बुधवार रात चिलबिला-अमेठी हाईवे पर एक रोडवेज की बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को हल्की चोट आई। संयोग ही था कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था।

गड़वारा क्षेत्र के मंगापुर से एक रोडवेज की बस प्रतिदिन वाराणसी के लिए सुबह लगभग सात बजे रवाना होती है। यही बस रात में यहीं वापस लौटती है। बुधवार रात लगभग 9:30 बजे वाराणसी से रोडवेज की बस लौट रही थी।

चिलबिला-अमेठी हाईवे पर स्थित डंगरी के पास घने कोहरे के चलते ड्राइवर का बस से संतुलन हट गया। इसके बाद बस सड़क के किनारे पलट गई। बस ड्राइवर जितेंद्र यादव निवासी बनवीरपुर संग्रामपुर अमेठी और कंडक्टर आशीष वर्मा निवासी तेलियानी कोठा नेवडिया सांगीपुर मामूली रूप से घायल हो गए।