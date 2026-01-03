CSC Fake ID Fraud Case : 150 जन सेवा केंद्रों ने पास की सत्यापन की परीक्षा तो हटी बंदिशें, बंद थे 800 केंद्र

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जन सेवा केंद्र की फर्जी आइडी बनाकर 16 लाख की ठगी के बाद बंद गए किए गए 800 केंद्रों में से 150 ने सत्यापन की परीक्षा पास कर ली है। इनकी आइडी के संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है। वहीं अन्य केंद्रों के दस्तावेजों की जांच होना अभी बाकी है।

ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की ओर से जनपद में करीब 3,200 जन सेवा केंद्रों का संचालन कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 800 जन सेवा केंद्र ऐसे हैं, जिनकी आइडी बीते दो साल के अंदर जारी हुई थी। इसी आइडी पर ही केंद्र संचालक सारे काम करते हैं।

बीते दिनों जिले के हनुमानगंज स्थित चकचूरामन इलाके के प्रिंस कुमार के नाम पर बनाई गई जन सेवा केंद्र की फर्जी आइडी में ठगी करके लगभग 16 लाख रुपये के टाप-अप की बात सामने आई थी। एजेंसी के जिला प्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के साथ सभी 3200 केंद्रों के संचालकों को दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया गया था।