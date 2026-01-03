Language
    CSC Fake ID Fraud Case : 150 जन सेवा केंद्रों ने पास की सत्यापन की परीक्षा तो हटी बंदिशें, बंद थे 800 केंद्र

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    प्रयागराज में, जन सेवा केंद्र की फर्जी आईडी से 16 लाख की ठगी के बाद बंद किए गए 800 केंद्रों में से 150 ने सत्यापन परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद उन प ...और पढ़ें

    प्रयागराज में फर्जी आइडी बनाकर 16 लाख रुपये की ठगी मामले में जांच के बाद 150 जन सेवा केंद्र फिर खुल गए हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जन सेवा केंद्र की फर्जी आइडी बनाकर 16 लाख की ठगी के बाद बंद गए किए गए 800 केंद्रों में से 150 ने सत्यापन की परीक्षा पास कर ली है। इनकी आइडी के संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है। वहीं अन्य केंद्रों के दस्तावेजों की जांच होना अभी बाकी है।

    ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की ओर से जनपद में करीब 3,200 जन सेवा केंद्रों का संचालन कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 800 जन सेवा केंद्र ऐसे हैं, जिनकी आइडी बीते दो साल के अंदर जारी हुई थी। इसी आइडी पर ही केंद्र संचालक सारे काम करते हैं।

    बीते दिनों जिले के हनुमानगंज स्थित चकचूरामन इलाके के प्रिंस कुमार के नाम पर बनाई गई जन सेवा केंद्र की फर्जी आइडी में ठगी करके लगभग 16 लाख रुपये के टाप-अप की बात सामने आई थी। एजेंसी के जिला प्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के साथ सभी 3200 केंद्रों के संचालकों को दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया गया था। 

    संदेह के घेरे में होने के कारण दो साल के अंदर बनीं 800 आइडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दस्तावेजी सत्यापन के साथ ही टीम मौके पर जाकर भी इनकी जांच कर रही है। अब जैसे-जैसे सत्यापन हो रहे हैं, वैसे-वैसे केंद्र खुुलते जा रहे हैं। जिला प्रबंधक ने बताया कि बंद की गई आइडी में से लगभग 150 को फिर से खोला जा चुका है। सत्यापन के दौरान इनमें कोई कमी नहीं मिली। अन्य आइडी का सत्यापन चल रहा है।

